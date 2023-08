Murió Angus Cloud, estrella de Euphoria, a los 25 años

Angus Cloud, estrella de la serie "Euphoria", murió este miércoles a los 25 años en la casa de su familia en Oakland.

La noticia fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ, quien se contacto con su familia. "Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de una increíble persona hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros", expresaron.

Luego, agregaron que el actor no estaba atravesando un buen momento de salud mental tras la reciente muerte de su padre: "La semana pasada enterró a su papá y luchó intensamente con esa pérdida. El único consuelo que tenemos ahora es que Angus se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte puede ser un recordatorio para los demás de que no están solos y no deben luchar solos en silencio".

Angus Cloud interpretó a Fezco en la serie Euphoria de 2019 a 2022.

"Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora", cerraron.

Si bien no trascendieron las causas de su muerte, la familia de Cloud dio a entender que tuvo que ver con su lucha para sobrellevar la muerte de su padre.

Angus Cloud era una estrella en crecimiento en Hollywood y su papel más destacado lo tuvo en Euphoria, la exitosa serie de HBO. Allí interpretó a Fezco de 2019 a 2022.