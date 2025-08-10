Cuenta DNI: dónde aprovechar hoy el descuento imperdible del 40% de agosto

Cuenta DNI ofrece todos los días, incluso los fines de semana, una serie de descuentos y beneficios que pueden aprovechar los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia durante todo el mes de agosto, con tres de ellos que tienen vigencia este domingo.

Todos esos beneficios que hoy podés aprovechar te permiten ahorrar un 40%. Uno de ellos es el de Ferias y mercados: se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

En Mar del Plata, este domingo lo podés aprovechar en Feria Buen Vivir del barrio Belgrano (de 9 a 14 horas, Yapeyú 1600). Verduras, Frutas, Carnes Rojas, Pescado, Panificados dulces y Lácteos. También estará vigente en la zona en el Nodo Hecho en Mar Chiquita de Coronel Vidal y en la Feria de la Economía Social y Solidaria y Nodo Cabaña Pupaa de Miramar.

Otro de los beneficios que entra en vigencia este domingo es el de Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). También está vigente el de Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes (equivale a $30.000 en consumos).

Todos los descuentos de agosto de Cuenta DNI

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.