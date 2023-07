"Senna" ya comenzó a rodar y buscan chicos a contrarreloj para grabar con Netflix en Mar del Plata

Netflix inició esta semana en Balcarce el rodaje de "Senna", la biopic de seis capítulos con la que busca rendir homenaje al tricampeón mundial brasileño de Fórmula 1 fallecido en 1994, y se espera que muy pronto también se pueda ver a profesionales técnicos de la reconocida plataforma de streaming por Mar del Plata.

Fuentes del sector le confiaron a 0223 que por estos días ya se grabaron unas primeras escenas en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Como suele suceder en este tipo de producciones, el grado de hermetismo es muy alto y desde la empresa evitan que se filtren fotos internas del set.

De hecho, hace un mes se filtraron al medio brasileño Motorsport algunas imágenes del rodaje que se montó en el Autódromo de Buenos Aires, en el sector del circuito 12, con las réplicas de autos que son utilizadas en la miniserie y eso no cayó nada bien en Netflix. “Tuvieron que echar gente porque estaban mandando material afuera. En el set está prohibido usar celulares y sacar fotos. Se controla todo”, aseguraron las mismas fuentes consultadas.

Así se ve de espaldas el "Senna" que encarna Gabriel Leone para Netflix. Foto: corteseía motorsport.uol.com.br.

Lo cierto es que esas réplicas fueron fabricadas en los talleres de Tulio Crespi Competición, en Balcarce, y se corresponden con dos autos emblemáticos para la trayectoria de Ayrton Senna: el McLaren MP4/4 (1988, con el nombre de Alain Prost) y el McLaren MP4/5 B (1990, con el nombre de Senna). Crespi también hizo las réplicas de los Toleman, Lotus y Williams que Senna manejó a lo largo de su carrera deportiva. Las mecánicas de estos autos fueron provistas por Berta S.A., la empresa del preparador Oreste Berta, en Córdoba, según consignó el sitio especializado motor1.com.

¿Y Mar del Plata cuándo?

Si no surgen imprevistos con el tiempo (las escenas que hoy se filman son a cielo abierto) y todo marcha de acuerdo a los planes de la producción, entonces dentro de pocas semanas ya se podría ver a equipos de Netflix por Mar del Plata. “No hay fecha exacta pero a Mar del Plata vendrían en la segunda semana de agosto”, consignó una importante voz local relacionada a la industria audiovisual, que aclaró: “Esta etapa se está grabando en paralelo con La Plata y Buenos Aires”.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la plataforma buscaría recrear en la ciudad parte de la infancia de Senna y por eso comenzó hace tiempo a buscar chicos de entre 11 y 15 años, que supieran manejar karting, para sumarlos a la grabación. La curiosa convocatoria fue difundida por la reconocida agencia porteña Faunacasting. A pesar de la difusión, no hubo gran respuesta y por eso, hasta estos últimos días, se mantenía abierta la posibilidad de inscripción.

La convocatoria difundida por Faunacasting.

Anteriormente, también se había convocado a personas de entre 45 y 75 años a participar como extras. Los requisitos no dejaban de ser singulares: se exigía un perfil de hombres y/o mujeres con rasgos “europeos” y con residencia en Mar del Plata, Balcarce o La Plata.

Entre equipos técnicos, actores y extras, se estima que, en total, vendrían 500 personas a filmar en la ciudad. “Senna”, además, oficializó en las últimas horas la incorporación al elenco de la actriz Kaya Scodelario, más conocida por sus papeles en The Maze Runner y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, para interpretar un personaje ficticio dentro de la biopic.

¿Para 2024?

En seis episodios, Netflix busca revelar la personalidad y las relaciones personales del tricampeón de la Fórmula 1, dando a conocer paso a paso sus triunfos, decepciones, alegrías y pesares. El punto de partida será el inicio de la carrera de Ayrton en el motociclismo, cuando se mudó a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford, hasta el trágico accidente de Ímola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino.

El actor Gabriel Leone fue confirmado públicamente el 21 de marzo como el encargado de encarnar al exitoso piloto. La serie tiene como productor a Fabiano Gullane y cuenta con la participación activa de la familia del piloto y del cineasta brasileño Vicente Amorim como showrunner. El mismo cineasta también se encuentra a cargo de la dirección, junto a Julia Resende. No hay una fecha oficial de estreno aunque todo indica que podría verse en Netflix recién en 2024, al cumplirse los 30 años de su muerte.

Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera del casco y le provocó una herida que le costó la vida. Es considerado el piloto de Fórmula 1 más veloz de todos los tiempos. Sus impresionantes cifras ayudan a explicar por qué se ha ganado el estatus de mito deportivo: tres títulos mundiales de F1, 41 victorias, 65 «poles» y 80 podios entre 1984 y 1994.