Carrancio renunció al bloque que compartía con Lauría: "esto hace rato no daba para más"

El concejal Alejandro Carrancio presentó la renuncia al bloque Creciendo Juntos que compartía con Nicolás Lauría, una decisión que se hizo formal tras concluir el debate del Presupuesto 2023, donde ocupaba un rol clave como presidente de la Comisión de Hacienda.

Si bien previamente Carrrancio había ingresado el expediente de renuncia por Mesa de Entradas, la situación quedó expuesta en medio de la sesión de la Comisión de Hacienda donde Lauría se presentó para defender su proyecto para crear una tasa al turismo, a partir de la cual financiar obras para el desarrollo del sector. En ese marco y ante un pedido de Lauría para que renuncie al bloque por haber tildado de "disparate" dicha propuesta, Carrancio le informó sobre la renuncia presentada minutos antes. "Reafirmó que es un disparate el proyecto y como estamos de acuerdo (con las diferencias que tienen), por eso hace media hora solicité mi renuncia al bloque por el cual no me siento representado. Esto hace rato no daba para más"", le respondió.

Según supo 0223, la renuncia de Carrancio busca dejar más "liberado" políticamente a Crear para el desarrollo de su propia agenda, sin contar con la referencia que se podría generar por el accionar de Lauría, al compartir bloque. Ese escenario, consideran, podría generar mayores consecuencias de cara a 2023, en un año marcado por las elecciones.

Carrancio y Lauría compartían bloque desde julio de 2021, luego que los espacios políticos que integran rompieran con el intendente Guillermo Montenegro. Sin embargo, las diferencias entre ellos se profundizaron con el paso de los meses, fundamentalmente a partir de tomar direcciones contrapuestas: mientras que Carrancio, con Crear, se incorporaron a las filas de Javier Milei, la agrupación Creciendo Juntos de Lauría tuvo un reacercamiento al intendente municipal.

En junio de este año las rispideces aumentaron luego que Lauría, presidente del bloque, cambiará la denominación del espacio, hasta ese momento llamado Crear Juntos, por el de Creciendo Juntos, el nombre de su corriente política. Si bien se especuló con una ruptura de Carrancio, el edil liberal permaneció dentro del bloque, sobre todo por las prerrogativas que perdería al quedar en soledad.

Luego que se cumplan los requisitos formales de separación del bloque y en función de las normativas vigentes, Lauría podrá continuar como unibloque, mientras que Carrancio actuará a título personal.