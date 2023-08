Montenegro: "Nunca permanecí atrás del escritorio y voy a seguir empujando para encontrar soluciones"

Cerca de la medianoche, y ya teniendo en mano los primeros resultados del escrutinio que anticipan una ventaja importante con respecto a Fernanda Raverta, el intendente Guillermo Montenegro salió a festejar en su búnker electoral y prometió “seguir empujando” en busca de soluciones para los marplatenes y batanenses.

“Desde nuestro lugar buscamos acompañar, ayudar, quitar trabas a ese marplatense que empuja, que va para adelante, que le mete todo. Al que quiere emprender, al comerciante, al industrial, al que produce, a todos esos en estos años los he escuchado, he hablado con ellos, me han compartido sus problemas y hemos buscado juntos las soluciones, porque yo nunca permanecí atrás del escritorio y esa es la forma que nosotros entendemos que tenemos que seguir construyendo”, expresó el jefe comunal.

El candidato de Juntos por el Cambio que va por la reelección destacó el apoyo a su gestión que vio reflejado en los votos de las primarias pero alentó a su equipo de trabajo a redoblar esfuerzos para “seguir escuchando, seguir buscando soluciones, seguir defendiendo a los vecinos”. “Ese camino que arrancamos hace más de tres años es un camino que tiene que ver con defender a cada uno de los marplatenses que toma la decisión de esforzarse, de tener claro que las avivadas no son la forma, que la forma es construir entre todos el futuro que queremos y que nos merecemos en la ciudad más linda del mundo”, insistió.

La sonrisa de la victoria en Mar del Plata. Foto: 0223.

“Tenemos que seguir empujando, tenemos que buscar todas estas soluciones que me plantean ustedes todos los días, cada vez que me cruzan, cada vez que me hablan, cada vez que me ven y nunca me ven atrás del escritorio, me ven acompañándolos, me ven escuchándolos, me ven sufriendo porque también hay que sufrir los problemas de los vecinos y me van a encontrar siempre en el mismo lugar, que es el lugar de defenderlos, de buscar lo mejor para nuestra ciudad”, pidió Montenegro, en el búnker que se montó en el salón del primer piso del Hotel Dorá.

Durante su discurso, el intendente no evitó felicitar a Patricia Bullrich, la precandidata a presidenta que finalmente le ganó la pulseada interna a Horacio Rodríguez Larreta, y a su principal aliado político, el radical Maximiliano Abad, que aspira a llegar al senado dentro de la lista de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Montenegro, además, consideró que esta jornada de votación fue un “ejemplo” por la “tranquilidad” con la que transcurrieron los comicios.

“Los marplatenses tienen muy claro dónde nos van a encontrar, qué vamos a hacer, porque es lo mismo que venimos haciendo hace más de tres años y tiene que ver con estar al lado de cada uno del que se levanta, del que respeta, del que busca los valores que nosotros tenemos muy claros, que tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con defender los valores, defender la libertad”, reiteró, en otro tramo.

Montenegro también dejó en claro que no hará mermar las denuncias de discriminación que apuntan directamente contra la Nación y la Provincia en el segundo roun de la campaña que se encarará con vistas a las generales de octubre. “Me voy a seguir enojando cuando a nosotros, a los marplatenses nos compliquen, no a un gobierno, sino a los marplatenses”, remarcó, y despertó varios aplausos de los dirigentes presentes que seguían con atención sus palabras en el recinto principal de hotel.

Para el intendente, hoy “Mar del Plata empezó a moverse y salió de ese estancamiento” e invitó a “seguir trabajándola juntos”. “Eso es lo que a mí me llena el corazón, eso es lo que hace que todos los días nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer y eso no se logra de un espacio político, no se logra de un gobierno, se logra todos juntos”, enfatizó, y concluyó: “Sigamos juntos porque el esfuerzo que estamos haciendo todos los marplatenses es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo para transformar la ciudad. Esa es la visión que tenemos, y eso es lo que queremos hacer”.

Con poco más del 80 por ciento de las mesas escrutadas, la lista de Montenegro logró llevarse casi el 40 por ciento de los sufragios que se emitieron en Mar del Plata y Batàn: cosechó más de 111 mil votos. El número marca una diferencia de 24 mil votos con relación a la lista de Encuentro Marplatense que lideró Fernanda Raverta y que se consolidó como el segundo espacio más votado. En tercer lugar quedó La Libertad Avanza, con Rolando Demaio a la cabeza, que reunió 60 mil votos.