Un hombre fue brutalmente golpeado tras intentar sacarle una foto a Lionel Messi y a Antonela Roccuzzo

Un hombre fue violentamente atacado por guardias de seguridad tras intentar fotografiar a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en un exclusivo restaurante. El hombre terminó con el ojo destruído y la cara ensangrentada.

La pareja se encontraba cenando en Gekko, un restaurante japonés que pertenece al cantante latino Bad Bunny, junto a Victoria y David Beckham. Todo era tranquilidad hasta que varias personas se agruparon afuera del lugar con intenciones de acercarse a las celebridades o por lo menos retratarlas.

Allí los guardias del lugar quisieron alejarlos, pero un hombre insistió y los agentes terminaron hiriendo su rostro, destrozándole el ojo y dejándolo ensangrentado. Según el diario británico Mirror, “el hombre que fue agredido habría sido acusado de intentar tomar fotos de Lionel y su esposa Antonela antes de que las cosas pasaran a la violencia física”. Sin embargo, el hombre negó que estuviera tratando de capturar a las celebridades y afirmó que simplemente estaba tratando de retratar a su propia familia que estaba celebrando el cumpleaños número 21 de su hija.

En imágenes que comenzaron a circular, se puede escuchar a una mujer gritando: “¡Es un hombre de familia, no le peguen!”. Ante la situación, Victoria Beckham decidió sacar del restaurante a Harper Seven, su hija de 12 años, a quien subió a una camioneta blindada.

Además, el hombre declaró: “Se abalanzaron sobre nosotros, me echaron y me dieron un puñetazo en la cara. Solo porque estaba tratando de tomarme una foto con mi esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia”.