Vidal comunicó su apoyo a Rodríguez Larreta en la interna contra Bullrich

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sumó este miércoles el respaldo clave de la diputada nacional María Eugenia Vidal en medio de su enfrentamiento con Patricia Bullrich para quedarse con la postulación presidencial de Juntos por el Cambio.

Según replicó la agencia de noticias DIB, la exgobernadora bonaerense confirmó su apoyo a través de un posteo realizado en redes sociales en el que ponderó “la experiencia y la preparación” del alcalde porteño.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”, aseguró Vidal.

Si bien resaltó que Rodríguez Larreta estuvo en los momentos más lindos y más difíciles de su vida, explicó que se decidió a votarlo por otros motivos. “Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, resaltó.

“Estoy convencida que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para siempre, sin rendirse nunca. Voto a Horacio porque estoy convencida que hoy es lo mejor para la Argentina”, completó.

A principios de año, cuando aún no había definido su futuro político, Vidal buscó el respaldo de Mauricio Macri para competir el 13 de agosto. De hecho, la legisladora se mostró con el ex Presidente el mismo día que Rodríguez Larreta comunicó públicamente sus aspiraciones nacionales.

El apoyo de Vidal, quien a principios de este año también se había anotado para competir por la presidencia, se da horas después del que le dio a la dupla de Larreta y Diego Santilli el neurólogo y exprecandidato radical Facundo Manes, una alianza diseñada para captar voto radical en el interior de la provincia.

Se trata de un giro importante en el posicionamiento de la exgobernadora que se había alineado con Mauricio Macri primero, y con Patricia Bullrich después. Por eso, el expresidente asoma como el más perjudicado en este acercamiento de su discípula hacia el jefe de Gobierno porteño.

Vidal da el paso a pesar de que Cristian Ritondo, su exministro de Seguridad, se transformó el candidato a diputado nacional por la provincia en el armado de Bullrich.

En ese marco, de todas formas, no está tan claro que la exgobernadora vaya a tener una participación activa en la campaña en la provincia de Buenos Aires, distrito del que “migró” políticamente luego de gobernar. Vidal estuvo reunida ayer con todo su equipo para comunicarles que formalizará su apoyo a Rodríguez Larreta. Es que referentes importantes de su armado, como Alex Campbell trabajan en línea con Patricia. Otros, como Federico Salvai, lo hacen con Rodríguez Larreta.