Fútbol femenino: "Si seguimos trabajando y apoyando, los resultados van a venir"

Aunque no se cumplieron los objetivos deportivos, el último Mundial de fútbol femenino significó un nuevo avance para el crecimiento y difusión de la disciplina que en Argentina lleva apenas cuatro años de semi profesionalización. Alcanzando el mayor grado de exposición con récord de audiencia en la televisión, las jugadoras volvieron a dejar en alto a la Albiceleste con pasajes de buen fútbol para cerrar un ciclo y abrir camino a una nueva etapa para las más jóvenes, tras el retiro de dos históricas como la arquera capitana Vanina Correa y Estefanía Banini.

Desde México, la marplatense Marina Delgado, integrante del equipo que conquistó el tercer puesto en la última Copa América y que le valió la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, trazó un balance de la participación de Argentina en la cita ecuménica y enfatizó que el fútbol femenino necesita apoyo para seguir creciendo. "Si seguimos trabajando y apoyando, los resultados van a venir", aseguró en declaraciones a 0223.

Además, la lateral de 28 años contó cómo vivió el Mundial a distancia en modo hincha tras no recibir la convocatoria y se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección que dirige Germán Portanova, su ex entrenador en la UAI Urquiza. "Me encantaría volver algún día pero hoy la realidad es otra", aclaró sobre la oportunidad.

La Selección Argentina sumó un empate y dos derrotas en el Mundial femenino.

Desde México, donde recaló a mediados de julio para empezar una nueva etapa en Atlético San Luis, la marplatense reveló que pasó un duro momento que la alejó del fútbol y la llevó a repensar su carrera como deportista de alto rendimiento. "Llegué a la tomar la decisión de no seguir con el fútbol", manifestó.

Con la ayuda de su entorno y la contención de un profesional de la psicología, Delgado logró sortear el bajón anímico que la atravesó tras su paso por el Lokomotiv de Rusia, donde jugó apenas un semestre. Mientras mantiene su cabeza ocupada entre la pelota y los estudios, la jugadora marplatense encara un nuevo desafío cargada de ilusión. "Poco a poco van volviendo todas esas ganas que había perdido: las de entrar a la cancha o tocar una pelota. Me voy sintiendo mejor", destacó.

-En una entrevista con otro medio, hiciste una reflexión sobre el deporte de alto rendimiento y hablaste de hacer una pausa. ¿Qué estuviste atravesando como jugadora de fútbol este último tiempo?

-Me pasó que había perdido las ganas de jugar. Estaba en un momento un poco delicado. Estando lejos, en Rusia, con otro idioma y lo que conlleva estar en otro país, se me juntaron varias cosas, personales y futbolísticas. Eso hizo que vaya perdiendo las ganas y hasta la pasión y el amor que sentí una vez por el fútbol. Me llevó a pensar y replantearme si lo que estaba haciendo realmente valía la pena. Si me estaba haciendo feliz y era lo que quería para mi vida. Llegué a la tomar la decisión de no seguir con el fútbol y volver a la Argentina. En un momento era dejarlo por completo. Por suerte, tuve personas al lado: mi familia, amigos y mi representante me ayudaron. Hicieron que tome la mejor decisión con calma, que piense bien las cosas y por eso decidí alejarme un poco y tomarme un tiempo. No tocaba mucho el tema fútbol. Pensaba en vivir una vida por fuera de lo que es ser deportista. Un día me escribe Chavi Pascual - su representante -, diciendo que había salido esta propuesta de México y que lo pensara. Hacía poco había vuelto de Rusia. Creo que en México supieron entender, me dieron el tiempo para analizarlo y tomar la decisión. Decidí darme una nueva oportunidad con el fútbol y acá estoy. Me recibieron muy bien. Me contienen mucho. Me hacen sentir muy cómoda,. Poco a poco van volviendo todas esas ganas que había perdido: las de entrar a la cancha o tocar una pelota. Me voy sintiendo mejor.

-Ya sumaste algunos minutos en varios partidos. ¿Cómo te sentís en Atlético San Luis y qué análisis hacés de la liga mexicana? ¿Con qué futbol te encontraste?

-A medida que van pasando los días y partidos, me voy sintiendo mejor. Intento acoplarme lo mas rápido posible a las chicas y al cuerpo técnico. Partido a partido me voy sintiendo mejor. Hay un poco de altura acá, en los primeros partidos me costó bastante, pero ya me siento mejor. La liga mexicana te hace esforzarte mucho, todos los partidos son difíciles, duros, de bastante entrega. San Luis se caracteriza por eso y estar a esa altura conlleva mucho esfuerzo. Me gusta, me motiva, me hace tener ganas de seguir creciendo y aprendiendo todo lo que me pueden enseñar.

Marina Delgado afronta un nuevo desafío en San Luis de México, tras su paso por el Lokomotiv.

-¿Cómo fue la experiencia de vivir en Rusia? Más allá de que no es el campo de batalla, es un país que está en guerra.

-La guerra en Moscú no se sentía mucho. No me enteraba tampoco de tanto porque noticias no veía. Era todo en ruso y no las entendía. Preguntaba muy poco sobre el tema. El idioma lo hacía bastante difícil. Es otra cultura completamente distinta. Otra forma de jugar, son muy físicas. Fue bastante difícil la adaptación. Mas allá del momento que pasé, fue una buena experiencia, positiva. Fueron 6 meses en los que aprendí mucho de ellos, su forma de jugar y su cultura. El país me encantó. Moscú es una ciudad enorme, muy linda. Nunca la terminé de conocer. Fue una buena experiencia que sumó mucho aprendizaje.

-¿Qué balance hacés de la Selección argentina en el Mundial? No se pudo conseguir el objetivo de sumar de a tres puntos, pero ¿cuán importante fue este Mundial para el crecimiento de la Selección y del fútbol femenino?

-Estoy muy contenta y feliz por las chicas. Mas allá que todos queríamos pasar la fase de grupos y conseguir la primera victoria, creo que mostraron otra cara que no se había podido mostrar en otros Mundiales. Intentaron jugar de igual a igual con Italia y Sudáfrica. Intentaron ir por los tres puntos. Con Italia se nos escapó y con Sudáfrica fue una muy buena remontada. Incluso si teníamos unos minutos más creo que lo podríamos haber dado vuelta. Los resultados no se dieron. Me sentí identificada con esta Selección. Dejaron todo. Por momentos con muy buen fútbol. No fue solo que fueron aguantarlos, salieron a buscar los partidos. Tuvieron muy buenas combinaciones y asociaciones. Pudieron tocar, mostrar un poco del fútbol argentino. Estoy muy contenta por la actuación que tuvieron. Si seguimos trabajando y apoyando, los resultados van a venir. No con esta generación, pero sí con la de las más chicas que siguen este camino. Hay que intentar allanarle el camino lo más posible para que puedan pensar solamente en jugar y disfrutarlo y demostrar todo su talento.

-¿Te afectó no estar en la convocatoria, cómo lo viviste de afuera?

-A la altura que salió la convocatoria no estaba pensando en eso. Sí quizás antes y que no hayan llegado esas convocatorias me afectó. Pero después el Mundial lo viví como hincha, alentando y confiando plenamente en las que fueron. Lo disfruté desde ese lado. Lo sufrí como ellas. Era una hincha más. Si me hubiese tocado estar ahí lo hubiese vivido de la misma manera. Me hicieron sentir identificada. Tuve la suerte de compartir con muchas de ellas la Copa América y en la UAI Urquiza. Es un afecto especial el que tengo con muchas. Me puse muy contenta por cómo representaron al país mas allá del resultado. Estoy orgullosa de la entrega que dieron.

La futbolista Marina Delgado reveló que estuvo a punto de dejar el fútbol.

-Ahora se vienen los Juegos Panamericanos. ¿Te ilusionás con volver?

-Poco a poco me voy sintiendo mejor. Voy volviendo a encontrar todo ese fuego, la pasión que alguna vez el fútbol me regaló y me generó. Hoy voy día a día. Tengo mi cabeza en San Luis tratando de volver a un buen ritmo para sentirme bien conmigo, aportarle al equipo, alcanzar los objetivos como grupo. La Selección obviamente siempre es un sueño. Es lindo pertenecer, vestir la camiseta, llevar esos colores, representar al país. Significa mucho, pero hoy en día estoy pensando y yendo de a poco. Quiero sentirme bien, entregar acá lo que esperan de mí. Me encantaría volver a la Selección algún día, pero hoy en día la realidad es otra.

-¿Cómo atravesás este proceso, con qué herramientas lo estás abordando?

-Con el apoyo de mi entorno. Hace unos meses fue realmente duro. Estoy con terapia, trabajando con mi coach, Chavi, mi familia. Valoro mucho que hayan respetado mi decisión. Fue fundamental su respeto hacia lo que estaba eligiendo. Hay veces que se entiende que de afuera te digan ´no, cómo vas a dejar de jugar´. Sí tuve al principio esas respuestas, pero después tomaron conciencia de lo que estaba pasando y me apoyaron. Fue fundamental. Hoy sigo con terapia, en el club me acerqué al psicólogo. Me están ayudando un montón. Estoy mucho más tranquila y disfrutando un poco más.

-¿Encontraste algún tipo de hobby para pasar el tiempo? ¿Con qué otras cosas ocupás tu cabeza?

-Se me dio mucho la lectura este último tiempo. Ahora voy a empezar a estudiar Organización de Eventos. Voy a estar distraída con eso. Fue algo que me propuse cuando salió la oportunidad de México. Me vine pensando en ocupar la mente fuera del fútbol para desconectar y no estar metida pensando en tácticas y técnicas.