Otro comunicado del sindicato de futbolistas en apoyo a Jenni Hermoso

FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas que nuclea a más de 66.000 jugadores y jugadoras de todo el mundo, emitió un nuevo comunicado en apoyo a la española Jennifer Hermoso, a quien el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales besó en la boca sin consentimiento durante la premiación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El sindicato mundial de futbolistas profesionales, bajo el lema "Se acabó", el que utilizaron las propias futbolistas de la Selección española cuando Rubiales no renunció y mintió en su discurso sobre una situación de abuso de poder que vieron millones de personas, aludió a la unidad de las futbolistas y pidió "mejoras".

"Contigo, Jenni. Tu lucha es mi lucha. Su lucha es nuestra lucha. Y ya hemos tenido suficiente. Nosotras, las jugadoras, somos más fuertes, estamos más unidas y más decididas que nunca. Exigimos un cambio. Exigimos mejoras. Los sistemas están fallándonos. La gobernanza está fallándonos. La responsabilidad está fallando. La discriminación está enraizada y ocurre a todos los niveles. El fútbol debe responder y alzarse en este momento crítico", es el primer párrafo del mensaje. "No solo en España, sino en todo el mundo. Nuestro deporte conseguirá fortalecerse únicamente cuando podamos centrarnos exclusivamente en el juego. Sin nosotras, el fútbol no es nada. Y estamos observando. Juntas. Ha llegado el momento", concluye el posteo en redes realizado en español, catalán (Hermoso es jugadora del Barcelona) e inglés.

En la premiación de la UEFA, celebrada ayer en Mónaco, Aitana Bonmatí -compañera de Hermoso en el Barcelona y en la selección de España- se refirió al tema Rubiales. "Venimos de ganar un Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque están pasando cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto, así que desde mi compañera Jenni Hermoso a todas las que sufren lo mismo estamos con vosotras y estamos trabajando para que la sociedad mejore", dijo la MVP del Mundial y la Champions League.