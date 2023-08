Marixa Balli, furiosa tras las críticas por cerrar su local ante el temor a los saqueos

Luego de contar este martes que había decidido cerrar su local en el barrio porteño de Flores por temor a los saqueos, Marixa Balli confesó en "LAM" que recibió críticas de sus vecinos comerciantes por hablar del tema en sus redes sociales.

“A mí lo que me molesta es que empiecen a poner placa, no, loco, yo hice una historia para hablarle a mi público y clientes que tenían que venir a buscar mercadería”, manifestó indignada, horas más tarde, la panelista del programa de América que conduce Ángel de Brito.

Harta por la preocupante situación que se vive en el país, la vedette y bailarina marplatense contó: “Tenía el local cerrado a las 11 de la mañana, después encima vinieron a hablarme mal a mí los vecinos diciéndome que me tengo que callar”. “Parece que jode exponer algunas cosas, que no me jodan a mí, por nada no viene tanta policía. Siempre me pasó lo mismo, en el fondo te tenés que callar”, agregó.

Visiblemente enojada, la comerciante arremetió en pleno vivo contra sus vecinos comerciantes de la popular avenida Avellaneda, donde tiene un negocio en el que vende ropa y calzado: “Porque este es el país del no hables, vos te tenés que callar, entonces tengo las bolas al plato, loco”. “Venir a mi local a romperme las guindas por lo que dije o no, y yo estoy protegiendo a mis clientes. Acá es un tema de que tienen miedo de no vender”, manifestó.

Finalmente, Balli reflexionó ante sus compañeros del programa e hizo un pedido a sus colegas de Flores: “Primero resguardemos a los empleados, a nosotros mismos, a los clientes, es fuerte lo que está pasando”.

Por qué Balli decidió cerrar su local

Marixa Balli contó en el programa de América cómo fue el tenso momento que vivió con los saqueos que hubo en Flores este lunes feriado. “Estábamos todos atendiendo tranquilos, estaba muy tranquila la mañana y de repente veo que empiezan a bajar todas las persianas de golpe”, contó.

“Fue tan feo todo en ese momento, de repente vimos gente corriendo alterada, que todos bajen a la vez y que después no quieran abrir...”, prosiguió con su relato la panelista de "LAM".

La vedette marplatense tiene un comercio de ropa en la zona de Avenida Avellaneda.

“Me llamaban comerciantes colegas de otros lados, fue desagradable. Después empezó a haber policías sobre Avellaneda, a mi local vinieron a preguntar”, cerró Balli su estremecedor relato.