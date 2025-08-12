"Vos sos el canchero que atropelló a un compañero": Montenegro avisó que cada moto que intente escaparse será perseguida

Desde el viernes al domingo, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad -Tránsito y el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM)- y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante operativos en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de garantizar el orden en la vía pública, reducir los siniestros viales, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a las motos.

En este contexto, se secuestraron un total de 106 por diversas infracciones a la normativa vigente. Cabe recordar que estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

"Cada moto que intente escaparse será perseguida. El orden no se negocia", manifestó en sus redes sociales en Intendente Guillermo Montenegro, candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, quien adjuntó el video de una persecución intentando atrapar a un motociclista que escapaba luego de llevarse por delante a un agente.

"Así que vos sos el canchero que quisiste atropellar a un compañero, están las cámaras, flaco", le dice el responsable de los operativos de la Patrulla Municipal al conductor de la moto cuando lo detienen a las pocas cuadras.