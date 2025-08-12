"Te voy a balear el local": robó en un comercio pero fue atrapado por un hombre que visitaba a su hijita en el hospital

Un delincuente que ingresó a robar en un local comercial ubicado en la esquina del Materno Infantil y salió corriendo con el botín en sus manos no llegó demasiado lejos, ya que fue atrapado por un hombre que vino desde otra ciudad a visitar a su hija, que se encuentra internada, y con ayuda de un efectivo que custodia el hospital logró reducirlo a los pocos metros.

El robo ocurrió este martes por la mañana, poco después de las 10, cuando un delincuente de 30 años ingresó al local comercial "Family", ubicado en calle Castelli al 2400, y amenazando tener un arma de fuego logró despojar del dinero que había en la caja a la empleada del comercio, una joven de 21 años.

"Yo estaba sola en el local, entró un muchacho con una mochila negra, se me acercó al mostrador, primero me dijo a qué horario podía pasar él para ayudarme a limpiar. A mí me pareció raro, le comenté que en este momento no estamos tomando gente y me dice: yo estoy con un amigo que está en el auto, tengo un arma, dame la plata", contó Maite, la víctima del robo.

"Ve que tengo el celular y me lo pidió. Le dije que no, que era mi herramienta de trabajo: por favor no te lo lleves, te doy la plata, todo lo que tengo. Tenía 20 mil pesos. Me amenazó que me iba a balear el local, y me dijo: a vos no te voy a hacer daño pero te voy a romper todo. Yo miraba para afuera a ver si había gente, alguien que pueda entrar y que me ayude, y lo notaba como que en realidad no tenía nada, y justo entra una chica, una cliente del barrio, y la miro a los ojos y le digo: por favor andate. Tenía miedo de que le haga algo a la chica, y entonces se fue", relató la joven sobre cómo fue el robo y la angustia que vivió.

Segundos después, la empleada salió a la calle y sus gritos fueron escuchados por un hombre que venía a visitar desde Villa Gesell a su hija, internada en el Materno Infantil, y de acuerdo al testimonio de la víctima es un policía jubilado: "Cuando se fue me salió a gritar, y justo había un policía de civil, que está jubilado y venía a ver a su nena al hospital y lo sale a correr. Yo ya me vine para acá toda asustada, y llegó otra chica que trabaja en el Jardín del hospital, que estaba justo viniendo a comprarme y llamó a la Policía cuando le pasó corriendo por al lado. Se fue corriendo por Santiago del Estero, dobló en Alvarado, y en Córdoba ya lo agarraron", aseguró Maite.

"Es la primera vez que me pasa y estaba muy alterada, por eso a todos después les pedía perdón por gritar. La chica que vino cuando el muchacho se fue tenía un bebé y yo grité, le pedí perdón porque no quería que llore el bebé. Después vinieron los muchachos que cuidan en el hospital, también la Policía, y me ayudaron a tranquilizarme", señaló.

La Policía confirmó que el delincuente fue interceptado en Avellaneda entre Córdoba y San Luis por un efectivo y un civil, y una vez identificado fue puesto a disposición del fiscal Leandro Arévalo, en turno de la UFI de Flagrancia, quien avaló la aprehensión del ladrón y dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.