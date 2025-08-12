Apuñaló al perro de la vecina porque le mordió a su caniche

Lo que comenzó con una discusión entre dos vecinas del barrio Libertad porque un perro mordió a otro terminó con la aprehensión de una mujer de 42 años que amenazó a la otra parte y apuñaló al can agresor.

Según los datos que pudo recopilar 0223, todo quedó al descubierto el lunes por la tarde cuando personal de la Policía Local acudió a un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 por una denuncia de amenazas y el apuñalamiento de un animal.

Tiene 42 años.

La situación se originó cuando un perro se escapó de una vivienda ubicada en Paraguay al 200 y mordió a un caniche que estaba en otro domicilio en calle French al 8800. Fue la dueña del perro agredido que, tras rescatar a “León”, fue a la otra vivienda, amenazó a los moradores y le aplicó una puñalada en el lomo.

“Ambos canes están bien y la agresora fue trasladada a la comisaría sexta donde se hicieron las actuaciones correspondientes”, dijeron fuentes oficiales.

Esta martes la mujer dijo en Tribunales que actuó así porque le habían atacado a su perro y el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó la notificación de causa por los delitos de amenaza y daño. Seguirá alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán hasta la audiencia de excarcelación.