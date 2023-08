Kicillof: “Hubo hechos comprobables pero muchos falsos en las redes sociales”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof sostuvo este mediodía que hay más de 5 mil efectivos policiales distribuidos en el territorio para prevenir intentos de saqueos y si bien confirmó algunos hechos, advirtió que muchos de ellos eran falsos y se difundían por las redes sociales, por lo que hay una investigación judicial.

El mandatario se refirió a los hechos de saqueo que comenzaron durante el fin de semana en Guaymallén (Mendoza), Río Cuarto (Córdoba) y Neuquén y dijo que posteriormente hubo en nuestra provincia “denuncias de hechos que estaba ocurriendo y que se comprobaron que eran falsos” en el comienzo de la semana.

“Cuando uno habla de una campaña es porque se comprobaron que hubo falsas denuncias y movilizaciones a través de redes, que no estaban ocurriendo”, indicó y puso como ejemplo a la ciudad de José C. Paz, que el lunes vivió esta viralización de “fake news”.

Luego de señalar que se reunió con todos los intendentes -encuentro que estaba ya coordinado previo a estos hechos- Kicillof anticipó que “hay más de 5 mil hombres en distintos operativos en distintas ciudades y que “hay 94 detenidos en manos de la justicia”.

Asimismo, agradeció el accionar de los vecinos “que no solo no participaron sino que trataron de evitarlos” como se observan en algunos de los videos difundidos y luego corroborados en las redes. “Hoy se están investigando, no solo los delitos que hubo en comercios y lo que tiene que ver con ciberdelito, que instigan a estos hechos”.

Por último y ante la consulta de los medios, el Gobernador no quiso relacionar los hechos de instigación a saqueos a ningún político en particular, aunque dijo que algunos replicaron hechos falsos en sus redes sociales. “Yo cuando tenga información judicial y fehaciente, lo voy a comunicar”, completó.

Por su parte, el ministro de seguridad Sergio Berni, confirmó que “hubo más de 150 incidentes” y algunos de “grupos organizados y con la presencia de muchos menores”.