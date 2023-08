Jorge Almirón aseguró que este era "el partido para arriesgar"

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón concedió que este "era el partido para arriesgar y por eso se salió a jugar mano a mano en toda la cancha, con tres en el fondo", pero aclaró que la revancha de cuartos de final de la Libertadores que tendrá lugar el miércoles próximo en cancha de Racing, luego del 0 a 0, "también se afrontará buscando el triunfo".

"Los arbitrajes en la Copa Libertadores son todos parecidos porque se juega de una manera especial, así que no me detengo mucho en esos detalles" apreció sobre el juez brasileño Wilton Sampaio. Almirón advirtió que "lo concreto es que hoy no pudimos ganar jugando mano a mano durante todo el partido. Pero en síntesis nosotros tuvimos las situaciones más claras y dominamos en la mayor parte del encuentro", .

"La disposición táctica tuvo que ver con la forma de jugar de Racing, que maneja bien la pelota y nosotros se la teníamos que quitar en el medio, cosa que logramos, para después expandir el juego por los costados", completó. Finalmente Almirón refirió que esperarán "los estudios que hagan falta para saber como está Valentín Barco", que salió lesionado en el arranque del complemento, y le respondió a Télam respecto de Edinson Cavani que "está bárbaro y al final del partido terminó corriendo más que nadie".