Continúa la búsqueda de Walter Obregón: sus familiares se reunieron en la entrada del barrio Playa Serena

Una familia marplatense vive momentos de angustia por la desaparición de Walter Obregón, un hombre de 44 años que el martes 15 de agosto salió de su casa en el barrio Playa Serena diciendo “que se iba a la vuelta y nunca más volvió”, contaron sus allegados a este medio, que denuncian que temen por su vida, luego que un sujeto lo habría amenazado de muerte. A 16 días de su desaparición, y ante la falta de avances en la causa, familiares y amigos se reunieron en la entrada al barrio para pedir acompañamiento y apoyo en la búsqueda.

Movilización de familiares y amigos de Walter Obregon

Lorena Obregon, hermana de Walter, en diálogo con 0223, aseguró que "tenemos muy claro que Walter no se fue por sus propios medios". Y explicó que "cuando vamos a pedir a la policía o a la fiscalía que nos cuenten a ver cómo va todo, dicen que no hay nada nuevo, que se está investigando. Así que, bueno, decidimos por eso hoy convocarnos acá, a los vecinos, a los amigos, para que esto se haga visible y que todo se pueda mover un poco más rápido, porque para nosotros 16 días es una eternidad."

Respecto de la causa Lorena contó que "hay pistas, pero hay cosas que, bueno, obviamente no podemos decir porque está todo en tarea investigativa, entonces no podemos, por el momento, decir lo poco que se sabe."

Walter hacía un mes que estaba conviviendo con su pareja y la bebé de ella y, según relató su hermana, le había manifestado que querían casarse. "Él era un chico que estaba bien, que era feliz porque había encontrado a esta persona para quien compartir su vida", detalló Lorena.

Movilización de familiares y amigos de Walter Obregon

Lorena hizo un pedido para quienes puedan aportar en la búsqueda de datos: "Le pedimos a todos los vecinos, amigos, conocidos de mi hermano, que seguramente hay mucha gente que no conozco, que si saben algo, si tienen algún indicio, porque sabemos que a la gente le cuesta a veces acercarse a la policía porque, no sé, sienten temor o lo que sea. Nosotros lo que queremos es que, por favor, si saben algo, no importa quién lo dijo, pero que nos pueda ayudar a nosotros a llegar a saber dónde está mi hermano o qué es lo que sucedió con él, que se acerquen a nosotros, a la familia, aunque sea, si no pueden hacerlo a la fiscalía, que también nos han dicho que se pueden acercar a hacer declaraciones con reserva de identidad. No hace falta que dejen sus datos, todo lo que puedan llegar a saber, a nosotros nos suma un montón. Y también a los vecinos que tienen cámaras, si pueden aportar, pueden comunicarse con nosotros."

Los hechos la noche de su desaparición

“Mi tío vive con su pareja y el bebé de ella en una casilla adelante de lo de su mamá, que es mi abuela. Le dijo a su pareja a las 10 de la noche que iba hasta la vuelta y volvía rápido, porque tenía que cambiar la garrafa para que el bebé no tuviera frio y se acostaba porque no andaba bien de salud. No llevó ni la moto ni el documento porque era a la vuelta. Su pareja se quedó dormida con su bebe y se despertó a los 40 minutos y no había llegado. Lo llama y su teléfono daba apagado. Se quedó esperando muy desconcertada hasta las 3 y ahí despertó a la abuela. Estamos todos muy preocupados”, contó a 0223, Evelyn, sobrina de Walter.

En tal sentido, la joven comentó que la mujer de su tío, ante esta extraña situación, se comunicó con su expareja, para preguntarle si sabía algo, debido a que habrían existido conflictos previos. “Ellos se separaron en una relación conflictiva y cuando el miércoles, un día después de su desaparición, habla con el padre de su bebé, este le dice que se quedara tranquila porque `lo iba a volver a ver pero en un cajón´”, dijo. Y agregó: "Tenemos datos que a la hora que desapareció, vieron un auto blanco en la zona", mencionó.

La denuncia por averiguación de paradero fue realizada en la comisaría decimotercera y está trabajando la Fiscalía Nº1 a cargo de la fiscal Florencia Salas. Cualquier dato para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911 o a los teléfonos 223 6055718, 223 5066114 o al 223 421950.