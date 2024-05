En plena ola polar una reconocida empresa de calefactores quiere suspender un tercio del personal

El ajuste económico de Javier Milei, que sigue golpeando el consumo, la producción y el empleo, desde hace unos meses llegó a la industria metalúrgica y la reconocida empresa de calefactores Eskabe planea suspender un tercio del personal en su planta de Mar del Plata.

La mala noticia se confirmó el pasado viernes, cuando directivos de la firma- que posee una planta en nuestra ciudad -Monseñor Zabala 323- y otra en la localidad bonaerense de San Martín, se lo comunicaron formalmente a las autoridades de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), luego de una serie de fuertes rumores, aduciendo "la baja del 50% de las ventas".

"La empresa nos trajo el pedido de hacerlo durante los meses de julio, agosto y septiembre y eso nos da tiempo para hablarlo con los delegados y la gente. Nuestra idea es hacer un acuerdo para que la gente cobre el 80% del bruto, por lo que de bolsillo, cobrarían lo mismo. No estarían incluidos en el salario las horas extras y los premios", admitió José Luis Rocha, titular de la UOM Mar del Plata.

En diálogo con 0223, el también secretario general de la CGT local, sostuvo que la firma que fabrica desde la década del 50´calefactores y termotanques, "quiere que la suspensión abarque a 33 operarios, de los 99 que posee actualmente".

"Serían 33 por tanda, por quincena y durante 3 meses, en forma equitativa para que todos los suspendidos estén afectados la misma cantidad de días. Por lo que esta semana empezarían asambleas informando a la gente de esto y si están de acuerdo", agregó Rocha.

No es la primera vez que Eskabe ha pasado por épocas de despidos o suspensiones: superó las crisis a finales de la década del 90, 2001 y la última durante el 2015 al 2019. "En el período del macrismo fue un momento más grave porque desde la empresa pedían más de 100 despidos y finalmente acordamos suspensiones y planes de pagos. Después se hicieron retiros voluntarios, donde no podemos intervenir ya que son acuerdos y es una decisión de los trabajadores. En definitiva, ha bajado el personal en los últimos 10, 15 años pero no en gran número", completó Rocha.