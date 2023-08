Buscan desesperadamente a un hombre de 44 años: familiares temen por su vida

Una familia marplatense vive momentos de angustia por la desaparición de Walter Obregón, un hombre de 44 años que este martes 15 de agosto se fue de su casa del barrio Playa Serena. “Dijo que se iba a la vuelta y nunca más volvió”, contaron sus allegados a este medio, que denuncian que temen por su vida, luego que un sujeto lo habría amenazado de muerte

“Mi tío vive con su pareja y el bebé de ella en una casilla adelante de lo de su mamá, que es mi abuela. Le dijo a su pareja a las 10 de la noche que iba hasta la vuelta y volvía rápido, porque tenía que cambiar la garrafa para que el bebé no tuviera frio y se acostaba porque no andaba bien de salud. No llevó ni la moto ni el documento porque era a la vuelta. Su pareja se quedó dormida con su bebe y se despertó a los 40 minutos y no había llegado. Lo llama y su teléfono daba apagado. Se quedó esperando muy desconcertada hasta las 3 y ahí despertó a la abuela. Estamos todos muy preocupados”, contó a 0223, Evelyn, sobrina de Walter.

En tal sentido, la joven comentó que la mujer de su tío, ante esta extraña situación, se comunicó con su expareja, para preguntarle si sabía algo, debido a que habrían existido conflictos previos. “Ellos se separaron en una relación conflictiva y cuando el miércoles, un día después de su desaparición, habla con el padre de su bebé, este le dice que se quedara tranquila porque `lo iba a volver a ver pero en un cajón´”, dijo. Y agregó: "Tenemos datos que a la hora que desapareció, vieron un auto blanco en la zona", mencionó.

La denuncia por averiguación de paradero fue realizada en la comisaría decimotercera y está trabajando la Fiscalía Nº1 a cargo de la fiscal Florencia Salas.

Cualquier dato para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911 o a los teléfonos 223 6055718, 223 5066114 o al 223 421950.