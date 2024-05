Municipales criticaron a la conducción del gremio pero también cuestionaron a Montenegro por los sueldos

La agrupación apuntó contra la dirigencia actual por no defender los salarios de los trabajadores.

En medio de la disputa que mantiene el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) con el intendente Guillermo Montenegro, desde el Frente de Agrupaciones Municipales se sumaron al debate con un duro comunicado en el que critican a ambas partes.

"Repudiamos enérgicamente los dichos del STM (A matar o morir), frase que no representa a los trabajadores municipales y que sólo expone la falta de contacto con la realidad y los tiempos que se transitan. Gestionar y resolver, ese es el camino que debemos transitar", manifestaron en el documento publicado este mediodía.

En ese sentido, cuestionaron a la conducción del gremio, a la que calificaron de "corroída y obsoleta": "Debe retirarse y dejar de hacer tanto daños a los trabajadores. Es el momento de nuevos dirigentes, transparentes, honestos con convicciones y comprometidos con una nueva época", enfatizaron.

Aseguran que debería haberse peleado por una mejor recomposición salarial. Foto: archivo 0223.

Por su parte, también lanzaron dardos al intendente Guillermo Montenegro, al explicar que "sus desafortunadas frases y actitudes sólo contribuyen a generar mayor caos a la situación". "Están alimentadas por una disputa con la conducción sindical, que sólo perjudica a los trabajadores. No somos la variable de ajuste. hay que recomponer salarios urgente", subrayaron.

Desde el Frente atribuyen la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias a una actitud "irresponsable", por la cual mostraron su preocupación: "Lejos de cuidar el bolsillo de los trabajadores, se intentó en todo momento dilatar las negociaciones, mover el foco de la discusión mostrando estructuras y dependencias en pésimas condiciones, donde hace años trabajamos. Resulta ingenuo pensar que se dieron cuenta hace días de esta situación. Una vez más nos entregaron, nos tocaron el bolsillo y el de nuestras familias".

La organización gremial pide que haya recambio de autoridades en el STM. Foto: archivo 0223.

"Mientras esta conducción sigue siendo ineficiente en su rol, tenemos compañeros por debajo del nivel de pobreza. Ni siquiera pelearon que no nos descuenten el día de paro, pero a ellos no se los descuentan o lo recuperan por otro lado, siempre son valientes con los más débiles. Exigimos que las medidas que se tomen en el futuro no afecten más a los compañeros, para esto hay que salir de sus privilegiadas realidad", finalizaron.