Las conmovedoras despedidas de "El Polaco" e Iván Noble, dos de las ex parejas de Silvina Luna

Entre las inumerables muestras de dolor que llenaron las redes sociales este jueves tras conocerse la muerte de Silvina Luna a los 43 años, se destacaron las conmovedoras despedidas de dos hombres que mantuvieron apasionados romances con la modelo y actriz.

"El Polaco" e Iván Noble, ex parejas de Luna, la recordaron con amor en sendos posteos en Instagram y Twitter, respectivamente. Aunque breve, el cantante de cumbia escribió un mensaje en su cuenta junto a una foto en la que se los ve felices a ambos: "Q.E.P.D. Justicia por Silvina", acompañado por un emoji de una carita llorando. Además, cambió su foto de perfil por un lazo negro, en señal de luto.

“Como que no me la creo. Fue un delirio. Fue un año, entre Carlos Paz y el Bailando”, contó Silvina Luna en una entrevista sobre ese romance. Además, dijo que el cantante se la “hizo parir” y que luego de separarse tocó fondo porque quedó muy mal.

En 2017, mientras participaba del "Bailando por un sueño", Silvina Luna le contó a Marcelo Tinelli cómo había conocido a "El Polaco". "Lo vi comiendo un sándwich de milanesa y me enamoró su simpleza", recordó.

Aunque la relación entre "El Polaco" y Luna no terminó de la mejor manera, a comienzo de julio pasado, poco después de que se conociera la noticia de la internación de la modelo en el Hospital Italiano, el cantante apuntó contra Aníbal Lotocki, el médico acusado del calvario que vivió la modelo luego de someterse a procedimientos estéticos a manos del cirujano que le causaron graves lesiones, por las que fue condenado a 4 años de prisión en primera instancia.

“Se tiene que hacer Justicia, no puede ser una cosa así. No puedo creer que tenga tanta caradurez”, lanzó durante un móvil con LAM (América). “Yo no me quiero meter demasiado, pero es lo que todos vimos y estamos viendo: una chica joven, con una vida por delante, que está sufriendo, esto que está pasando es algo que no se puede explicar y es una vergüenza”, sentenció.

Iván Noble le dedicó una sentidas palabras a su ex pareja.

Por su parte, el también cantante, pero de rock, Iván Noble, publicó un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Twitter: "Era una persona de hermoso corazón. Que descanses en paz, Silvina. Y que sea Justicia".

La relación entre ambos nació en 2010, cuando el cantante de "Los caballeros de la Quema" le pidió al por entonces conductor de “TVR”, Sebastián Wainraich, que le pase el número de la modelo, luego de separarse de la madre de su hijo, la actriz Julieta Ortega.

Aunque intentaron ocultarlo, la prensa consiguió algunas imágenes de los dos juntos y, a pesar de que optaron el bajo perfil, lograron ser la pareja del momento en ese periodo. De todas maneras, el romance que habría comenzado en febrero de 2010 llegó a su final en junio pero sus motivos no salieron a la luz.

"Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a ella y, cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina!", contó Ortega sobre el breve romance, tiempo después.