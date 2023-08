Cruces y coincidencias en una campaña que ya se prepara para la hora final

Las botaduras del viernes de los imponentes barcos "Luigi" y "Anita" de la empresa Solimeno SA marcaron un hito por haber expuesto a los dos pesqueros más grandes de la Argentina pero también porque lograron una postal inusual para estos tiempos de campaña, al reunir en el puerto a Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta. En una semana intensa, donde volvieron a florecer las cruces entre los principales cuadros políticos, el dato no puede pasarse por alto. Los precandidatos no sólo coincidieron por primera vez en tiempo y espacio sino que hasta se alinearon en lo discursivo: ante las modernas embarcaciones, ambos ratificaron la defensa por la producción y la industria.

Montenegro y Raverta también asistieron, aunque en fechas distintas, a las dos fiestas que organizó la Uthgra para celebrar el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Gastronomía y la Hotelería. El intendente fue invitado a la segunda jornada de celebración y se llevó la foto con Luis Barrionuevo, con quien ha mostrado muy buena sintonía en más de una oportunidad, y Pablo Santín, el secretario general de la seccional local del gremio. “Lo que tienen ustedes es empuje y fuerza de laburo”, resaltó, al hablar ante los más de dos mil trabajadores que fueron agasajados en el hotel Uthgra Sasso.

Y Raverta fue protagonista en el primer día de los festejos. Santín, que ya había mostrado gestos de acercamiento, recibió a la precandidata con los brazos abiertos y no dudó en expresar el apoyo público a su postulación para llegar a la intendencia: sostuvo que es la figura que “mejor representa el interés de los trabajadores”. Después de esas palabras, la referente de Encuentro Marplatense dio un breve mensaje en donde convocó al sector a "soñar juntos la construcción de una ciudad que efectivamente se desarrolle de manera planificada y que dé respuesta a las necesidades, los deseos y las ilusiones de las familias”.

No falta nadie

Se sabe que la ciudad es uno de los destinos que más seduce a la política por acumular la segunda mayor cantidad de electores en la Provincia de Buenos Aires, y por eso nadie quiere perder la vista frente al mar en fechas decisivas. Gabriel Katopodis, Diego Santilli, Axel Kicillof y Patricia Bullrich lo demostraron esta última semana. Cada uno llegó para agregarle condimentos a un debate que, en el fondo, siempre da vueltas sobre el mismo eje: si Mar del Plata sufre o no “discriminación”.

Santilli se volvió a mostrar en la campaña con Montenegro.

El ministro de Obras Públicas se mostró el lunes con Raverta y evitó cruzar directamente a Montenegro – más de una vez se han mostrado juntos en actos a pesar de estar en veredas opuestas – pero sí sostuvo que las mejoras en infraestructura que vio Mar del Plata en estos cuatro años fueron gracias a las inversiones que promovió la Nación y la Provincia. Según “Kato”, el distrito de General Pueyrredon fue beneficiado con el “plan de obras públicas más extraordinario de la historia”.

Al que no le tembló el pulso a la hora del cruce fue a Santilli, que desembarcó el miércoles, el mismo día que Kicillof, y aprovechó para fustigar a su principal rival. “Es sabido y conocido por los vecinos de Mar del Plata que el gobernador Kicillof le ha dado la espalda a los marplatenses porque gobierna el municipio un intendente que no pertenece a su espacio político. Él nunca se preocupó por los marplatenses, viene acá solo para hacer campaña”, acusó el “Colo”, empoderado por los apoyos que sumó recientemente Horacio Rodríguez Larreta a través de Facundo Manes y María Eugenia Vidal.

Kicillof, en la Circunvalación, junto a Fernanda Raverta, el precandidato a diputado Gustavo Pulti y el director de Vialidad, Hernán Y Zurieta. Foto: 0223.

El gobernador, sin embargo, respondió con gracia la crítica del hombre del PRO y consideró que sus dichos “desnudan la falta de propuestas y de cosas para mostrar” en la campaña de Juntos por el Cambio. “Ahora están pidiendo el voto diciendo ‘no, no, no vino nunca”. Es una cosa ya casi infantil la verdad”, reprochó, después de recorrer los 8 kilómetros de pavimento que ya se levantaron en el primer camino de la Circunvalación, y remarcó: “Es como que se engolosinan a veces y tal vez se creen sus propias mentiras. Yo lo tengo que decir así porque me pueden acusar de 500 millones de cosas pero no de que no vengo acá”.

Por los desencantados

En Unión por la Patria miran con incertidumbre el antecedente de ausentismo que se confirmó como tendencia en las últimas elecciones provinciales. En su paso por la ciudad, Kicillof no ocultó la preocupación y por eso lanzó fuertes arengas dirigidas a la militancia para ir “a buscar el voto de todos” el 13 de agosto. “Hay que ocuparse de llevar a votar a todos: necesitamos que cada uno exprese su voluntad porque si no van a ser otros los que terminen decidiendo por todos”, repitió, en el barrio Autódromo y en el Aula Magna “Coca Maggi” del complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Montenegro fue uno de los anfitriones más buscados en la Plaza del Agua. Foto: 0223.

Y hay sectores de Juntos por el Cambio que también hacen una lectura similar del particular clima que envuelve a las elecciones. Por eso Bullrich, en el nutrido acto que encabezó el viernes en Plaza del Agua junto a su precandidato a vice Néstor Grindetti, el intendente Montenegro y otros radicales de peso como Maxi Abad y Ernesto Sanz, llamó a conquistar al electorado indeciso con un discurso “de frente y auténtico”.

“Queremos ir al fondo, al fondo del tipo de cambio, del tipo de personalidad, del liderazgo que necesita Argentina para liderar una etapa de un capitalismo de reglas y de un país con democracia y con república. De la sociedad recibimos un abrazo de esperanza y también de responsabilidad, porque nos dicen, hagan las cosas que están diciendo, anímense, tengan fuerza, tengan coraje, no se queden a mitad de camino”, expresó la precandidata a presidenta del PRO, que por estas horas aguarda por la "bendición" de Mauricio Macri en el marco de la disputa interna que mantiene con Rodríguez Larreta.

Últimos días

Poco antes de la veda, la principal novedad política pasará por el desembarco de Sergio Massa. Lo que se adelantó en esta columna ya es un hecho con fecha confirmada: el ministro de Economía llegará el miércoles 9 de agosto. La visita será breve pero alcanzará para respaldar la precandidatura de Raverta. Todo indica que el precandidato presidencial de Unión por la Patria hará una recorrida por algunas empresas del Parque Industrial General Savio.

Raverta podrá sumar una postal de campaña con Massa pocas horas antes de la veda electoral.

Mientras tanto, en el entorno de Montenegro descartan organizar algo parecido a un “cierre de campaña” y Encuentro Marplatense sí prepara un despliegue más ambicioso, con un último acto en un reconocido teatro del centro para presentar sus equipos técnicos. “El lunes vamos a mostrar los programas que necesita Mar del Plata y resto de la semana se seguirá trabajando en la misma línea. Esto igual no es un cierre de campaña general, eso recién lo pensamos para octubre”, explicaron armadores de la coalición.

La Libertad Avanza, que parece destinada a consolidarse como una de las tres fuerzas con mayor intención de voto en la ciudad, también eligió una puesta en escena teatral para despedir el primer round de la contienda, aunque en Buenos Aires. El precandidato Rolando Demaio y su equipo estarán ocupados en seguir de cerca el acto que Javier Milei encabezará el 7 de agosto en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo. Así, todas las cartas parecen estar echadas, y sólo queda esperar por la “gran encuesta” que suponen las Paso.