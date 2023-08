Mano a mano sobre ruedas: Kicillof promete más Cuenta DNI, viajes de egresados y nuevas universidades

Axel y Fernanda tienen hambre pero parar un rato y comer no es una opción. No hay tiempo para tanto. La agenda electoral que impone Mar del Plata es frenética y hay que cumplirla. Raverta, por lo menos, evita resignarse e improvisa un almuerzo con lo que tiene a mano: un paquete de galletitas. “Estas son las que no engordan”, dice. Ambos disimulan el cansancio con una sonrisa, la misma que comparten desde antes de subir a la camioneta. Haber pisado algunos kilómetros del pavimento que ya se luce en buena parte del camino de la Circunvalación los dejó muy satisfechos.

Y a Kicillof, en particular, lo entusiasmó. Durante la recorrida de obra, el gobernador no quiso perderse ningún detalle: habló con cada ingeniero, charló con trabajadores, se sacó selfies y hasta se subió a la máquina terminadora de "última generación" que vuelca el hormigón para verla en acción, como si fuera un operario más. "Lo que pasa que parece mentira, pero emociona, sí, la verdad que emocionan estas cosas", confiesa ahora, en un tono más reflexivo, mientras se dirige a un encuentro con vecinos en el barrio Autódromo, donde se han plasmado inversiones en servicios a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

En la intimidad de ese viaje que emprende junto a Raverta y Gustavo Pulti, el precandidato de Unión por la Patria que apuesta por un segundo mandato le abre las puertas a 0223 y habla de lo que ponen en juego las próximas elecciones. Pide, sobre todo, no minimizar el impacto de las primarias y llama a votar en agosto para que la sociedad exprese qué tipo de "modelo nacional y provincial" debe acompañarla en los próximos cuatro años.

"En esta elección se juega mucho porque es PreViaje o no PreViaje, computadoras o no computadoras, viajes de fin de curso o no viajes de fin de curso, Circunvalación o no Circunvalación. Es así, y lo puedo decir con la tranquilidad de saber que el macrismo gobernó hace poco. Todo esto no lo hicieron o hasta lo quitaron y tuvieron todos los recursos del mundo", apunta Kicillof, y agrega: "A Mar del Plata le hace falta un proyecto, y más bien una intendenta que esté pensando la ciudad que necesitamos dentro de los próximos 5, 10, 15 o hasta 20 años. Y eso se empieza a pensar hoy".

Kicillof, encima de la máquina terminadora de la Circunvalación. Foto: 0223.

-Gobernador, ¿cómo está viendo esta campaña? Lo escuché más de una vez preocupado por los "discursos de odio" que le atribuye a la oposición, ¿siente que hoy, en campaña, se ve una violencia, al menos en lo discursivo, que no se veía antes?

-Creo que es de las peores conversaciones que uno puede tener, que es la conversación no de sordos, sino con alguien que no quiere oír y que no quiere hablar tampoco, porque nosotros estamos obviamente reconociendo las dificultades que hay, reconociendo lo que falta, pero también mostrando y exhibiendo lo que nos proponen como alternativa, que el Fondo Monetario Internacional, que la cuestión de la deuda, que la cuestión de los salarios, de los precios. Terminar de enhebrar un proceso de desarrollo con todo lo que eso significa en la Provincia de Buenos Aires obviamente es difícil, pero frente a eso escuchamos discursos de volver para atrás, de repetir los mismos errores, y ya no sólo es lo que ocurrió con Macri y con Vidal, sino que ahora nos están proponiendo volver al 2001. Uno dice ‘bueno, pero cómo se les ocurre’, pero es la verdad es que todos los candidatos de la oposición estuvieron y fueron parte del gobierno de De la Rúa. Nunca hicieron autocrítica, ni siquiera pidieron perdón por bajar los salarios como lo hizo Vidal. Yo lo único que tengo para decir a eso es que eso no va a servir para arreglar ninguno de los problemas, dificultades y obstáculos que tiene la Provincia, es más, lo van a agravar porque hoy buena parte de lo que ocurre tiene que ver con lo que hicieron durante los cuatro años que gobernaron. Y por nuestra parte, defender, comunicar lo que se hizo, que muchas veces hay que lidiar con un sistema de medios de comunicación porteños, sobre todo, que se llaman nacionales, pero son porteños y tienen una lógica que oculta, esconde, a veces cancela directamente lo que anda bien en la Provincia de Buenos Aires. Y también buscamos dar una perspectiva, reconocer lo que falta pero decir lo que queremos y lo que nos estamos comprometiendo a hacer.

-¿Qué modelos cree que están en juego en estas elecciones?

-Mirá, durante los cuatro años del macrismo cayó la producción industrial y cerraron muchísimas empresas. Bueno, Mar del Plata sufre todas estas cosas. Mar del Plata tiene la particularidad de que un modelo nacional, un modelo productivo, un modelo de distribución de la riqueza se refleja en Mar del Plata. Mar del Plata es también una vidriera en ese sentido, porque cuando la gente tiene laburo, cuando la gente tiene perspectiva, tiene ganas, se ve bien a Mar del Plata y se consume y se disfruta, y entonces también eso genera un círculo virtuoso donde hay más inversión, donde hay expansión Y donde hay nuevas instalaciones. Pero cuando hay un modelo financiero, cuando hay un modelo de la deuda, cuando hay un modelo que destruye la producción nacional como se vio en esos años del macrismo, Mar del Plata sufre particularmente porque es un territorio productivo con su cordón frutihortícola, su pesca, tiene obviamente su turismo, tiene su industria, y todo esto requiere de un modelo nacional y provincial que lo acompañe. Por eso insisto en que todos vayan a votar en agosto: hay mucho en juego, hay mucho en riesgo, y bueno, queremos realmente que cada uno exprese con su voto su posición ante esto. No es que se puede no decidir. Si alguien se queda en su casa, otro va a decidir por él.

-Pero después de las últimas elecciones se ha instalado cierta cultura social de que las Paso “no definen nada”. Usted, entonces, lo desmiente…

-Sí, las Paso son fundamentales. Necesitamos fomentar la participación en agosto. Yo estuve con un importante empresario de la ciudad de origen español que decía que anduvo por España y también vio baja participación y creo que eso finalmente favorece proyectos de exclusión porque no votan todos, no expresan todos lo que se necesita, y después lo sufren.

Kicillof mantuvo esta semana una intensa agenda de campaña junto a los precandidatos de Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. Foto: 0223.

-Uno de los pocos debates sobre propuestas concretas de esta campaña fue si seguía o no PreViaje. Massa ya dijo que sí, en caso de ser electo, y en su caso le pregunto: ¿mantendría, por ejemplo, la política de los viajes de egresados subvencionados?

-Sin lugar a dudas. Nuestra fuerza política cree que hay derechos que hay que reconocer y que tienen un valor y un sentido. Ahora hablo del contenido de la política, pero quiero decir los números: la medición anterior de los viajes del fin de curso dio 36 mil visitantes para Mar del Plata, y esta vez va a haber 60 mil. Entonces, yo digo, por supuesto que nosotros lo vamos a defender. Pero hay que ver cuando venga algún otro con otra idea si lo deja también, ¿no? Porque creo que una vez que se consagra un derecho, ya el que lo defiende, es el que lo necesita, lo precisa y lo valora. El Conectar Igualdad lo habían quitado después de haber distribuido en la época de Cristina cinco millones y medio de computadoras, y ahora volvimos a entregar 360 mil computadoras solamente acá en Mar del Plata a pibes y pibas del último año que en realidad las tendrían que haber recibido en 2018. O sea que hubieran atravesado un momento tan complejo como la pandemia con un dispositivo que les hubiera permitido otras posibilidades. Entonces, sin duda, en esta elección se juega mucho porque es PreViaje o no PreViaje, computadoras o no computadoras, viajes de fin de curso o no viajes de fin de curso, Circunvalación o no Circunvalación. Es así, y lo puedo decir con la tranquilidad de saber que gobernaron hace poco. Todo esto no lo hicieron o hasta lo quitaron y tuvieron todos los recursos del mundo. Venimos de una experiencia donde el macrismo endeudó a Argentina a cien años. Así que plata no faltaba, el problema es que cuando tienen recursos igual ajustan a la clase media, ajustan al producto nacional, al laburante, mientras hay sectores vinculados con aquellos que siempre han incentivado el endeudamiento. ¿Para qué? Para generar bicicletas financieras, fuga de capitales, siempre han hecho lo mismo. Hay unos pocos a los que le va muy, muy bien, tremendamente bien, a expensas de una mayoría enorme que le va mal.

-Ya que mencionó la Circunvalación y estuvo recorriendo la obra, ¿cómo vio el avance en los trabajos?

-Sí, estuve recorriendo con Fernanda y con Gustavo y me alegre mucho. Siempre dicen que lo más lindo de la tarea de ser gobernador o de tener una responsabilidad de gestión es entregar una casa, entregar una computadora, pero la verdad que hacer esta ruta es abrir un camino de muchísima producción, de muchísima nueva riqueza que se va a generar acá en Mar del Plata, y de muchísima seguridad vial tmabién. Va a ganar horas de tiempo la ciudad con la Circunvalación, lo habíamos charlado con Fernanda, lo habíamos charlado con todos nuestros dirigentes locales que era muy importante hacerlo. Parece mentira, pero emociona, sí, la verdad que emociona. Y además se está haciendo a una velocidad superior a lo esperado, hoy tendríamos que tener el 20% del avance de obra, y estamos al 50% con una tecnología de punta, la empresa está cumpliendo, y está cumpliendo porque la Provincia está cumpliendo con los pagos, con los compromisos. Es un trabajo de muchísima calidad: no es un asfalto común, sino que es un hormigonado de más de 20 centímetros. O sea que es para siempre.

Kicillof sumó a su agenda un encuentro con egresados de Merlo.

-Hace unos días estuvo Juan Cuattromo con Fernanda Raverta inaugurando una sucursal del Banco Provincia y dijo que veía a Cuenta DNI como una “nueva marca de identidad bonaerense”, ¿comparte esa mirada? ¿Es uno de los legados más fuertes que podría dejar su gestión?

-Sí, esto también tiene una historia que uno la puede conectar con una necesidad muy básica durante la pandemia. Fer (por Raverta) sabe de esto porque tiene que ver con el IFE, con un acompañamiento para un sector que tenía mucha dificultad durante la pandemia, que recibió ayuda del Estado, pero en ese momento se debía hacer a través de una cuenta bancaria que no tenían. Entonces hubo que lanzar cuenta de DNI para que se pueda abrir una cuenta en el banco sin ir a la sucursal, cosa que era impensado en Argentina. Bueno, la primera billetera electrónica de la Argentina es la del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Empezamos con esa necesidad, pero después creció y hoy hay 7 millones de cuentas de en la Provincia: somos 17 millones de bonaerenses, o sea, es casi uno de cada dos, casi la mitad. Sobre eso, hemos montado un dispositivo de inclusión financiera. Antes, el comerciante si no tenía posnet y el que le quería comprar no tenía efectivo, no podía vender. Por eso lanzamos la Cuenta DNI Comercio, que me acuerdo que la primera la abrimos la tuvo un churrero de acá de Mar del Plata, de los que venden en la playa. Él decía que cuando iba a vender muchos no tenían efectivo pero sí el celular y ahora solo con el celular podés comprar. ¿Cuál es la importancia de esto? Que también hay descuentos o reintegros que se van sumando todos los meses. A partir de este fin de semana comenzamos con una acción especial en verdulerías, que se suma a las carnicerías, granjas y pescaderías. Pero todo estos reintegros tienen una particularidad: cuando yo era ministro de Economía, a mí me ponía me ponía bastante preocupado el hecho de que toda la cosa de descuentos con tarjeta quedara en las grandes cadenas del supermercado y dejara afuera al comerciante pequeño, al mercado de barrio. Finalmente, esos descuentos, que parecían un beneficio para el consumidor, también perjudicaban van a determinadas bocas de venta porque no podían llegar a otorgar el beneficio. Hoy la cuenta de DNI tiene reintegros en comercios de barrio en toda la Provincia de Buenos Aires.

-Sí, pero por eso pregunto: a partir de esta “explosión” que hubo con el uso de Cuenta DNI, ¿cómo se piensa seguir con una herramienta tan instalada en un eventual segundo mandato? ¿Irían los descuentos hacia otros rubros o de qué forma se sostendría?

-Mirá, la Provincia tiene distintos instrumentos. Me parece que es importante entender que la plata de los descuentos y de los créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires es también de los bonaerenses, no es nuestra. El Banco es del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y esa plata también se usa para potenciar, para impulsar, para darle mayor mayor volumen al consumo interno. Así que sí, no sólo lo pienso sostener, sino que estamos buscando la forma de seguir profundizando, de seguir dándole capilaridad, llegar a todos lados con esto, porque era fundamental volver a usar el banco para lo que se pensó. Es un banco público, entonces es un banco de fomento, es un banco de desarrollo, es un banco que tiene que estar al servicio de la producción, del trabajo y también del bienestar de toda la Provincia de Buenos Aires. Remarco esto porque no fue siempre así. Cuando nosotros asumimos el gobierno, el Banco de la Provincia batía un récord, pero era un récord en tenedor de los títulos públicos que emitía Macri: era el principal dueño de Lelics. Eso quiere decir que toda la guita de los bonaerenses se usaba para prestársela al gobierno nacional que a su vez entraba en el mecanismo de la bicicleta financiera. No es de extrañar porque son los mismos que en la época de los ‘90, de 2000, querían privatizar directamente la banca pública. Entonces nosotros creemos que el Banco Provincia no tiene como objetivo la rentabilidad empresarial. Tiene como objetivo esto de hacer una mejor distribución de los recursos.

El paso de Kicillof por el barrio Autódromo. "Voy a hablar con el ministro Alak para regularizar las escrituras", prometió.

-¿Qué tan importante es para un gobernador estar totalmente alineado a un intendente para planificar soluciones estructurales?

-Muchísimo, muchísimo. Primero porque uno juega de memoria, sabemos ya cuáles son las prioridades: salud, educación… fijate que la fuerza política que está de la vereda enfrente en estas elecciones dice para qué tantas universidades. En la época que estaba Vidal empezaron una especie de cruzada, una guerra santa contra los maestros y maestras de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Fue una cosa muy llamativa. Pero bueno, eso se reflejó en la infraestructura escolar que no había y de la misma manera se reflejó en los sueldos docentes que los estrujaron, los sueldos de la policía también, los sueldos de los médicos, de los enfermeros, de todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros para llevar adelante un plan de seguridad, un plan de expansión de la escuela pública en cada uno de los distritos, necesitamos que haya en lo local una mirada estratégica que diga, bueno, la ciudad va a ir para allá, acá falta esto, y así. Hay municipios de la oposición donde también estamos haciendo cosas muy importantes: en Rauch, por ejemplo, estamos con una inversión enorme para un frigorífico municipal y hay un intendente de la oposición. Pero hacía falta, nos trajo el proyecto y podemos trabajar con él. Acá que tenemos el puerto, la pesca, que tenemos la posibilidad, acaso, del petróleo offshore, que tenemos con la Circunvalación y todo el complejo industrial que hay en Mar del Plata, que tenemos el cordón frutihortícola, que tenemos el turismo, que tenemos una región que circula y orbita en torno a Mar del Plata. Entonces, con toda esa vitalidad, con toda esa importancia, lo que falta es un proyecto para Mar del Plata. Falta un intendente, más bien una intendenta que esté proyectando la ciudad que necesitamos dentro de los próximos 5, 10, 15 o hasta 20 años. Y eso se empieza a pensar hoy. Tiene que haber un Estado inteligente y que de alguna manera aporte a algo que busque el interés común. No puede haber un Mar del Plata que disfrute al turista, pero que sufra el marplatense. Y la verdad que eso solo se puede hacer de manera local, porque donde le aprieta el zapato a Mar del Plata es algo que se conoce localmente.

-Habló de universidades y del petróleo. En junio, Bianco estuvo en Mar del Plata y presentó el programa Puentes del Plan Quinquenal de Educación Universitaria, y habló de crear tres universidades provinciales, una de ellas para el sudeste bonaerense, ¿en qué estado está ese proyecto? ¿cómo se piensa a largo plazo?