Rusherking se mostró indignado ante las teorías conspirativas sobre Luis Miguel: "Estamos en el peor momento como sociedad"

Rusherking habló en sus redes acerca de las teorías conspirativas que acusan a Luis Miguel. Ante las declaraciones de muchas personas que sostienen la teoría de que quien está en el escenario no es él sino un doble, el trapero se mostró en contra de las acusaciones: ¿Cómo no va a ser Luis Miguel? Es imposible que otro humano cante así.

Además. el cantante fue un poco más allá en una historia de Instagram, donde declaró que "estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona".

"Me pone muy triste leer comentarios tan destructivos y ofensivos hacia cualquier persona con total impunuidad", comentó el artista en sus redes. "¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? Por si les parece lindo, feo, por su sexualidad, por la forma en que se viste".

"Ojalá los/las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar vivir en paz a las personas que no les hacen nada. Si alguien que me sigue se comporta de esa manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica. Quería compartirles este texto con lo que pienso, ojalá sirva de algo", cerró Rusherking.

La llegada del Sol de México a Argentina fue esperada con ansias por sus fans, quienes estaban ansiosos por escuchar sus románticos hits en vivo, en su presencia y con su voz única. Sin embargo, el cantante comenzó a atraer las miradas hacia su aspecto físico y no hacia su arte.

Muchos fans se preocuparon por su drástico cambio físico, y hasta comenzaron a dudar de su identidad y declarar que quien está presentandose en los shows es un doble y no el verdadero Luis Miguel.

Como artista y personaje público que entiende y vive las consecuencias de la exposición, Rusher King bancó a Luis Miguel y criticó a la sociedad actual.

Por su parte, la abogada e influencer Sol Rivas asistió al recital y también se mostró indignada ante estas acusaciones. Compartió un video del recital en su TikTok con el título de "indignada": “Es imposible que alguien pueda imitar esto, el tipo te canta casi dos horas de corrido”, dijo la integrante de La Vuelta (Fox Sports). Compartió además varias historias en su Instagram y aseguró que “no hace playback”.

La teoría conspirativa que acusa a Luis Miguel está siendo desmentida principalmente por imagenes de su show, y con la fuerte idea de que su voz es irrepetible e inigualable.