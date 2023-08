Raverta: “Se necesita recuperar la gestión de un municipio que está paralizado”

A seis días de las PASO, la precandidata a intendenta Fernanda Raverta encabezó en un teatro céntrico un encuentro con los equipos técnicos de Encuentro Marplatense donde afirmó que “se necesita recuperar la gestión de un municiio que está paralizado”. Con el acompañamiento del precandidato a diputado provincial Gustavo Pulti, la titular de Anses remarcó que si la voluntad de los vecinos así lo decide, “se propone lograr importantes mejoras en la gestión del gobierno municipal a partir del 10 de diciembre”.

En un teatro Roxy colmado, Raverta detalló cómo Encuentro Marplatense maduró un pensamiento y formó un gran equipo. “Desde que iniciamos hace meses nuestras conversaciones con Gustavo Pulti lo primero que nos propusimos fue construir un verdadero programa de gobierno y sumar a todos nuestros equipos a la tarea de lograr un conjunto de coincidencias que le dieran sentido a este espacio de unidad que pudimos conformar y que ha generado muchas expectativas”, afirmó.

“Hoy -continuó- a muy pocos días de las PASO, nos volvimos a reunir con nuestros equipos, a los que se fueron sumando muchísimos colaboradores que tienen la intención de trabajar duro y ayudarnos a poner en marcha Mar del Plata y Batán, porque claramente se necesita recuperar la gestión de un municipio que está paralizado frente a problemas que no se resuelven y poner la atención en mejorar la situación de los barrios que permanecen, en muchos casos, olvidados”.

El escenario mostró un centenar de dirigentes de los equipos técnicos y con ellos, Raverta y Pulti, fueron explicando a los presentes un balance de la campaña, la recorridas por los distintos barrios, y el contacto con instituciones deportivas, de la discapacidad, asociaciones vecinales y productivas, las pymes y los jóvenes que buscan el primer empleo.

El teatro lució colmado. Foto: Encuentro Marplatense.

Por su parte, Pulti manifestó que “la política cobra sentido cuando, como sucede hoy, ponemos el centro de nuestras preocupaciones en encontrar el camino que conduce a responder con propuestas y gestión a las demandas de los vecinos y vecinas. Encuentro Marplatense está fundado en esta visión, no es un simple acuerdo electoral sino un nuevo espacio que viene a poner nuevamente en primer lugar el interés de gobernar en función de un programa, con metas y objetivos precisos, para que los problemas verdaderamente se resuelvan y se atiendan los problemas sociales pendientes”.

Tanto Raverta como Pulti coincidieron en afirmar que “no por casualidad venimos repitiendo la palabra abandono. No lo hacemos para criticar a la actual gestión, simplemente repetimos lo que todos los días escuchamos de nuestros vecinos y vecinas. Ellos piden que haya un gobierno municipal que se haga cargo de sus responsabilidades y que trabaje en función de las soluciones que, hoy por hoy, no llegan a la gente”.