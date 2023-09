"Un déjà vu": gemelas de Mar del Plata compitieron por separado en Got Talent y sorprendieron al jurado

Son gemelas, viven en Mar del Plata y comparten una misma pasión que las llevó a presentarse en Got Talent Argentina, pero por separado. Las bailarinas de tango Lola y Olivia Torres sorprendieron al jurado con su parecido pero también con sus coreografías, que las catapultaron a la siguiente etapa de la competición.

La primera de las hermanas en subir al escenario fue Lola, acompañada de Emanuel Marín. "Somos compañeros de tango y también novios", explicó ella ante la pregunta de Flor Peña, mientras que él agregó que hace dos años que bailan juntos y que se dedican a hacer shows profesionales en la ciudad.

Lola y Emanuel son novios y bailan juntos hace 2 años.

Los marpletenses tuvieron una dinámica y sobria actuación sobre el escenario del reality de Telefé y recibieron excelentes devoluciones del jurado integrado por Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul. "La rompieron. Me fascinó. Tienen mucha química ustedes, se los ve hermoso juntos", comenzó la protagonista de "Casados con hijos".

"Increíble, me gusto mucho el final. Son increíbles", dijo a su turno el coreógrafo uruguayo, que resaltó la complejidad y el ritmo de la performance de los marplatense. Luego, los cuatro jurados no dudaron en darles el "sí" a los bailarines para que pasaran a la próxima fase del show.

La primera pareja de la ciudad fue ovacionada por el público y el jurado.

Una vez que ambos descendieron del escenario, fue el turno de subir de los siguientes concursantes, que eran precisamente Olivia Torres, la hermana gemela de Lola, y su partener, Juan Araus. "Hay dos, miren. No vamos a mentirles, no es un engaño para el jurado. Ya la rompió Lola, gracias por prestarte a esto. Queríamos corroborar que eran dos", dijo con su frescura habitual Lizy Tagliani.

Una vez ante el jurado, las grandes similitudes físicas entre ambas bailarinas no pasó desapercibido. "Creo que tengo un déjà vu, ¿o te vi antes?", dijo sorprendido Abdul apenas la pareja subió al escenario. "Parecido. Es mi hermana gemela", respondió la marplatense.

Luego de algunas dudas, los marplatenses consiguieron el pase a la siguiente etapa.

A continuación, la pareja -que baila junta hace apenas dos meses- brindó un correcto espectáculo, aunque no causó la misma ovación que Lola y Emanuel y generó dudas entre el jurado a la hora de catapultarlos hacia la próxima fase.

"Qué hermoso tener una hermana que le guste bailar lo que te gusta bailar a vos. Debe ser hermoso ir a entrenar juntas, compartir todo juntas", arrancó Abdul su devolución y agregó: "Los vi mirando al piso y me falto esa conexión. Si se hubiesen mirado más, hubiese sido mágico".

Olivia y Juan bailan juntos hace apenas dos meses.

"Yo creo que los dos son habilidosos, pero que vos sos más talentosa que él. Fue como un solo tuyo. No me pareció que estuvo hecho de la mejor manera. Vi un buen espectáculo, pero no vi el producto tan interesante", expresó Abel Pintos, mientras que Flor Peña coincidió: "Les falta más trabajo juntos. Todavía falta amalgamar más entre ustedes".

Finalmente, La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul apostaron por el potencial de la pareja y dieron el visto bueno para que también Olivia y Juan continúen en competencia, donde se cruzarán nuevamente con Lola y Emanuel.