Got Talent: un marplatense conmovió con su mensaje contra el bullying y un jurado confesó su sufrimiento

Un adolescente marplatense conmovió a todos este martes en Got Talent Argentina con una coreografía para concientizar sobre el bullying, se llevó todos los elogios del jurado y pasó a la siguiente etapa de la competencia.

Federico Ludvik tiene 16 años, vive en Mar del Plata y es bailarín. Se presentó en el show de Telefé no solo para demostrar su talento en la danza, sino también para transmitir un fuerte mensaje sobre la problemática que afecta a miles de personas en todo el mundo.

"Todo lo que hago le trato de meterle mis sentimientos para que le llegue la público y se metan en la historia", expresó nervioso en la previa frente a Lizy Tagliani. En su performance, Federico bailó al mismo tiempo que varias voces interpretaban las críticas y burlas que sufren los niños y adolescentes en las escuelas. Además, en la música agregó la voz de su madre, que le brindaba palabras de apoyo y aliento para que siguiera sus sueños.

El adolescente brindó un valioso mensaje contra el bullying.

Una vez que terminó su actuación -que fue muy aplaudida- comenzaron las devoluciones del jurado. Ante la pregunta de Emir Abdul de si la actuación representaba su historia de vida, el marplatense respondió: "En cierta forma, sí. Mía, de mi coach y creo que de varias personas que están acá porque todos, en algún momento, sufrimos bullying. Lo importante de esto es concientizar que no merecemos ser tratados de esa forma y que merecemos ser tratados como nosotros queramos".

"Yo me siento muy identificado con tu historia porque cada palabra que decían eran las que me decían a mí de pequeño, muy feas. Y de repente sale esa voz de madre de fondo. A mí me shockeó muchísimo para bien. Me pareció muy bueno que esto se traiga, por toda la gente que debe estar viendo en su casa", se sinceró el coreógrafo uruguayo.

Luego, Abdul le brindó una buena devolución a Federico: "Va a haber mucha gente que te va a decir que no, que no vas a poder. Pero si uno realmente se lo propone en su cabeza, lo puede lograr. Sos muy talentoso. Muy. Te felicito".

A su turno, entre lágrimas y muy emocionada, La Joaqui dijo unas breves palabras: "Me gustó mucho lo que hiciste. Muy hermoso. Es todo lo que tengo para decir porque tengo un papel de chica ruda que sostener".

"Al margen que tocaste fibras muy sensibles para todos, a mí me resutás un ángel que baila", le confesó Abel Pintos y, en la misma sintonía, Florencia Peña cerró: "Tu mensaje me parece hermoso, me parece necesario. Tenés un talento enorme, bailá para vos porque sos un gran bailarín. Tratate con amor. Te felicito, me encantó".

Tras las halagadoras devoluciones, los cuatro integrantes del jurado de Got Talent Argentina dieron el visto bueno para que el marplatense pasara a la siguiente etapa de la competencia.

La voz en off de su madre durante el baile emocionó a Lizy Tagliani.

Por último, Lizy Tagliani destacó la voz de la madre del participante: "Hubo una voz en tu coreografía que te hizo desplegar, que te ayudó a tanta mierd* que creo que todos los que estamos acá tuvimos que pasar, y esa voz si no me equivoco está sentada por acá y es la mamá".

La conductora fue a buscarla entre el público para hablar con ella: "Te quiero agradecer porque si no fuera por la voz de una mamá o de una persona que nos acompañe entre tanto dolor, probablemente no estaríamos haciendo lo que hacemos. ¡Gracias!". La madre de Federico se emocionó y mientras abrazó a su hijo reveló: "Gracias a ustedes, nos costó pero llegamos".

El Ministerio de Educación de la Nación gestiona una línea telefónica gratuita a través de la cual las familias, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad pueden informar situaciones problemáticas que se desarrollan en el ámbito educativo.

Línea "Convivencia escolar" 0800-222-1197

Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 20 h