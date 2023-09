El emotivo y valioso mensaje de Lizy Tagliani tras la actuación de un artista marplatense en Got Talent

La actuación del guitarrista marplatense Samuel Johnson Morales movilizó al jurado, al público y a los televidentes de "Got Talent Argentina" este lunes. No solo por el talento que desplegó en el escenario el músico sino por la conexión con su nieto Alexis Gabriel, quien lo llevó engañado al casting del programa para que todo el mundo "lo que este señor toca la guitarra".

Con su pequeño ardid, Alexis quiso compartir la música de su abuelo y también agradecerle el profundo amor que los une. La relación franca y sincera entre un abuelo y su nieto fue lo que tocó la fibra íntima de todos los presentes, que no pudieron contener las lágrimas recordando a sus propios abuelos, muchos de los cuales dejaron una profunda marca en sus vidas.

Samuel llegó al casting del show engañado por su nieto.

Abuelo y nieto tocaron la guitarra juntos y demostraron también una gran conexión sobre el escenario: "Estoy tan agradecido a la vida por tener a mi abuelo vivo", expresó Alexis, visiblemente emocionado.

"Qué lindo que hayas venido Samuel y qué lindo que mucha gente haya podido verte. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto, hasta el último aliento", dijo Flor Peña al momento de hacer su devolución.

Embargada por sus propios recuerdos, La Joaqui se largó a llorar con mucha angustia y tristeza, y reveló por qué ver a sus coterráneos Alexis y Samuel tocando juntos la guitarra la emocionó profundamente: "Mi abuela siempre tocaba la guitarra para mí, y el tiempo no me alcanzó para compartir algo así con ella. De hecho, ella nunca me vio cantar".

Por último, antes de despedir a Samuel y a su nieto del escenario, Lizy Tagliani, tomó la palabra y reflexionó sobre la mirada que tiene la sociedad sobre los "viejos", dejando un emotivo y valioso mensaje.

"Comparto la emoción de la Joaqui por todas aquellas cosas que nos quedan por decir. Y se me ocurre decir solamente esto, la próxima vez que veas - con el mayor de los respetos - a un viejo y te parezca que no sirva para nada recordá que pasó un Samuel y nos hizo soñar a todos con su guitarra y con su mundo. ¡Gracias!", cerró la conductor de "Got Talent Argentina".