La cargada agenda de Messi después de las Eliminatorias

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, ausente por una molestia muscular en el partido contra Bolivia en La Paz, tendrá otra vez una agenda muy cargada con Inter Miami antes de la próxima doble fecha de Eliminatorias sudamericanas con seis partidos de la MLS y la final de la US Open Cup en espacio de 20 días.

El astro ya volvió a Miami luego del inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y se prepara para encarar una nueva y exigente seguidilla de partidos antes de volver al seleccionado argentino en octubre. A los 36 años, el mejor jugador del último Mundial y nominado a su octavo Balón de Oro inició el camino hacia la defensa del título tras haber disputado 12 partidos en 48 días sin haber realizado pretemporada.

Esta exigencia le pasó factura ya que después de mucho tiempo no pudo completar el partido contra Ecuador y salió reemplazado a pocos minutos del final. Pese a una molestia en el isquiotibial derecho que no le permitió entrenarse con normalidad, el capitán viajó a la altura de La Paz pero finalmente quedó afuera del banco de suplentes.

Antes de volver al seleccionado para los partidos contra Paraguay, el 12 de octubre en el estadio Monumental, y Perú, el martes 17 en Lima, Messi tendrá otra agenda cargada de partidos con Inter Miami que incluye seis partidos de la MLS y la final de la US Open Cup. La agenda comenzará el próximo sábado contra Atlanta United, el equipo de Thiago Almada, de visitante. El miércoles 20, el equipo de Gerardo Martino recibirá a Toronto en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale. La actividad continuará el domingo 24 con el "clásico del Sol" ante Orlando, pero esta vez como visitante. Y el miércoles 27 de septiembre será la final de la US Open Cup contra Houston, de local, donde Messi buscará sumar su segundo título tras la obtención de la Leagues Cup. El exigente calendario de septiembre terminará el sábado 30 contra New York City, nuevamente en casa.

En octubre, Messi deberá viajar a Chicago para visitar a Chicago Fire, el miércoles 4. Y el sábado 7, antes de sumarse al seleccionado argentino, el astro recibirá a Cincinnati, rival que eliminó en semifinales de la US Open Cup.

El 18 de octubre, un día después del partido contra Perú en Lima, Inter Miami tiene programado el penúltimo compromiso de la temporada regular de la MLS contra Charlotte, de visitante. Y tres días después, el equipo del "Tata" visitará al mismo equipo y jugará su último partido del 2023 si no logra meterse entre los nueve mejores de la conferencia Este para seguir con chances de jugar los playoffs.

Este es el dato más preocupante ya que si Inter Miami no logra acortar los seis puntos que lo separan del último preclasificado, Messi llegará sin fútbol a la última y más exigente doble fecha de mediados de noviembre contra Uruguay, de local, y ante Brasil, como visitante.