Se desploman el dólar blue y el oficial: a cuánto cerraron este jueves

El dólar blue y el oficial cotizaron a la baja este jueves 14 de agosto y le quitan tensión a los mercados. El paralelo tocó su valor mínimo en cuatro semanas mientras que el oficial ya acumula una baja de 5,4% en 10 ruedas.

El tipo de cambio paralelo cedió $20 y tocó su menor valor en casi un mes para cerrar a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,5%. En el balance semanal, el dólar blue cedió apenas $5.

Por su parte, el dólar minorista retrocedió a $1.311,41 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (Bcra), mientras que en las pantallas del Banco Nación bajó a $1.310.

El dólar MEP opera a $1.307,49 y el spread con el oficial se ubica en 1,9%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,50 y la brecha se posiciona en 1,9%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20.