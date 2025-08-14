"Pegué el grito para que suelten al muchacho y Acero salió conmigo": su perro salvó a un vecino atacado por dos motochorros

Matías, propietario de la vivienda cuyo portón fue embestido por un motociclista que escapaba de dos motochorros, relató cómo vivió la violenta secuencia que sacudió la tranquilidad del miércoles por la noche en el barrio San Jacinto.

Las cámaras de seguridad tomaron cómo dos violentos delincuentes en moto intentan robarle el vehículo a un vecino, que se tira contra el portón de la casa de enfrente para tratar de escapar de los ladrones y es salvado porque un perro pone en fuga a los motochorros al salir junto al propietario de la vivienda.

"Estábamos mirando tele y escuchamos el golpe. Escuchamos gritos y salí, y el perro salió conmigo ", contó el joven sobre lo que vivieron hace pocas horas en la puerta de su hogar.

El animal, un pitbull llamado Acero de tres años, fue clave para ahuyentar a los delincuentes. "Es de caza y siempre ladra cuando ve a alguien en la vereda. En ese momento pegué el grito para que suelten al muchacho y el perro salió conmigo. Uno de los delincuentes estaba a 20 metros en la moto, y el otro, armado, quería robarle, pero solo se llevó la llave de la moto", señaló.

Matías explicó que la víctima vive en la casa que está frente a su domicilio. "Yo le alquilo un departamento. Hoy me dijo que se va del barrio por esto que pasó. Es profesor en la Facultad, llega siempre tarde y teme que lo hayan estado estudiando”, sostuvo sobre el dolor de la víctima del asalto.

Para el vecino, el barrio solía ser tranquilo, pero la inseguridad creció desde la usurpación de unos lotes cercanos. "En ese momento empezaron los robos, sobre todo en casas en construcción, de donde se llevan materiales", advirtió.