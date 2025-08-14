Apuñalaron en el pecho a un menor de 13 años en una pelea

Un menor de 13 años fue apuñalado en el pecho este jueves por la tarde y debió ser hospitalizado de urgencia. La Justicia investiga la agresión que ocurrió en el barrio Florencio Sánchez.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hecho se registró minutos antes de las 17 cuando, por motivos que son materia de investigación, la víctima fue herida con un arma blanca en inmediaciones de Valentini y Mario Bravo.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar y trasladó al menor al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Don Victorio Tetamanti, donde fue internado y quedó en estado reservado.

Aunque aún se intentan establecer las circunstancias del ataque, las primeras versiones indican que en el instante previo el menor se peleó a golpes de puño con otra persona que hasta el momento no fue identificada.

