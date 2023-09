Nahuel Pennisi se emocionó al recordar la tierna reacción de su hijo de 3 años frente a su ceguera

El reconocido músico Nahuel Pennisi no pudo evitar quebrarse en una entrevista al recordar la tierna y natural respuesta de su pequeño hijo cuando le pidió ayuda para realizar una tarea cotidiana en su casa.

La emotiva revelación surgió en una charla del ciclo "Caja Negra", a cargo de Julio Leiva, a quien le contó la forma en que Mateo, de 3 años, acepta su ceguera. La conversación surgió a raíz de una pregunta del periodista: "La última vez que te emocionaste, ¿con qué fue?”. “Me emocioné el domingo, este que pasó, con mi hijo”, respondió el cantante y dio paso a una linda anécdota.

“Fue así: yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo que no las encontraba. Y ya Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”.“‘Sí', me dice, y sube. Me acuerdo que las empezó a buscar y las encontró al minuto, ¿viste? (ríe). Y entonces yo me puse muy contento", narró.

Nahuel Pennisi y su pequeño hijo Mateo, de 3 años.

Ante el agradecimiento de su papá, Mateo reaccionó de una manera inesperada y muy madura para su corta edad. "Le digo ‘gracias papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘de nada papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte”, detalló el compositor de 32 años.

Luego reflexionó, mientras se le quebraba la voz: “Eso fue realmente fuerte, porque es como mis ojos. Y esto que una vez me dijo mi viejo, que los hijos son un pedacito de uno. Entonces, es como que los ojos de mis hijos son los míos. Y, digamos, yo tengo amigos que también dan la vida por mí, pero con los hijos no se puede comparar”.

Cuál es la patología que no le permite ver

Un daño irreversible en el nervio óptico que le impidió a Nahuel Pennisi ver desde que nació. "Lo que me pasa a mí con el tema de la no vista es micro-oftalmia. No me funcionan los nervios ópticos, entonces no es sencilla la operación. Y yo siento que eso es muy riesgoso. Pero al mismo tiempo no tengo la necesidad de experimentar ver, porque al nacer ciego, mi vida es ésta. No es que extraño ver", explicó el cantante el año pasado en La Peña de Morfi.

"Como yo nunca vi, no extraño ver. No tengo la necesidad de operarme o someterme a algo peligroso sin necesidad", amplió frente a Jey Mammon y sintetizó: "Sería aprender un mundo nuevo. Imaginate no conozco las caras de nadie, los colores de manera visual, todo".

El músico tiene 3 discos y una sólida carrera artística.

Si bien Nahuel nació sin la posibilidad de ver, tiene un don único: oído absoluto. Es decir, con solo escuchar un sonido tiene la capacidad de saber qué nota de la escala musical ese sonido ha emitido.

Sobre esa virtud -y con mucho talento y esfuerzo-, construyó una sólida carrera musical: grabó 3 álbumes de estudio, ganó cuatro premios Carlos Gardel y fue nominado a tres Grammys Latinos.