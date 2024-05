Orquesta Vivaldi y el desafío de llevar la música clásica a los más chicos

Dentro del Centro Cultural del Mar el tiempo parece detenerse. Lejanos al caos que ofrece la Av Luro, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes ensayan la apertura del Tema de Hedwig. Seguimos cada compás de manera cuasi hipnótica y llegamos al subsuelo donde los músicos ejecutan su partitura. Son parte de los integrantes de la Orquesta Escuela Vivaldi, que está integrada por un total de 60 jóvenes músicos de la ciudad y este año celebra sus cinco años en la escena de la música académica local.

Julián Tavela, fundador y director de la Orquesta Vivaldi deja hace un alto en el ensayo para hablar con 0223. Sentado, acomoda en el regazo el violín y el arco y explica que la Orquesta Escuela Vivaldi se fundó en 2019 con un grupo de chicos que venía de la Orquesta Infanto Juvenil, que había dejado de funcionar debido a recortes presupuestarios. “Cuando cierra la orquesta, los chicos vuelven al ámbito privado en un proyecto que se llamó Amadeus y mantener la estructura que tenía era muy difícil, yo era un fanático de esa orquesta, cuando cerró empecé a buscar a los chicos que quedaron libre para formar este proyecto”, explica el joven director.

El ambicioso proyecto que tiene como premisa promover la música en formato orquestal tanto en su escucha como en su práctica, brindando conciertos sobre compositores y géneros destacados, o momentos históricos de la música que abarcan del medioevo hasta la actualidad y ofrecer un espacio para aprender debía tener un nombre a la altura de las expectativas. Así, en un principio surgió la idea de que la propuesta sea Orquesta Escuela Bach, “pero pensamos que todos lo pronuncian distinto, era un lio. Entonces pensamos en Vivaldi, que es más fácil, italiano y cercano a todos. Lo que tiene Vivaldi es que fue uno de los precursores en la enseñanza del violín, además. Porque él trabajaba en un orfanato en el que enseñaba violín. Sus obras son muy pedagógicas y muy difíciles también, nosotros la usamos mucho. Ellos lo que tenían es que vivían encerrados tocando el violín” explica Tavela, que es un apasionado por la historia de la música y la enseñanza.

Así, la Orquesta Vivaldi se basa en el método de enseñanza que utilizaba el compositor de las cuatro estaciones. “Nos basamos en el método de enseñanza de muchas oras también. Tenemos clases de dos horas y media cuatro veces por semana cuando por lo general se acostumbra utilizar de modelo de una vez por semana de 40 minutos que es un modelo elitista europeo que está comprobado que no da resultado”

Según el docente, el modelo europeo es elitista históricamente. “Era costoso, cada alumno tenía su profesor particular, pero no funciona porque en ese tiempo no alcanzas a internalizar”.

“Nosotros no ponemos piso de edad, pero un poco lo pone el cuerpo, porque necesitas cierta motricidad fina desarrollada para ejecutar la técnica. Hemos tenido alumnos a partir de los seis años, pero son excepciones. Los chicos vienen con su instrumento, pero también prestamos instrumentos, tenemos un cupo si necesitan”, explica.

Según detalla Tavela, dentro de la Orquesta se dan casos particulares de alumnos que muestran un genuino interés por la música clásica y la ejecución de los instrumentos. "Obviamente la familia acompaña… hay una alumna que me dice que desde los cuatro años quiere tocar el piano y el violín y yo no me explico cómo pasa eso, la verdad", dice.

Actualmente, la orquesta se encuentra en el tramo final de los preparativos para el concierto que darán este martes en el Teatro Colón donde presentarán piezas clásicas y temas de película. Respecto a la selección del repertorio, Tavela explica que la orquesta “siempre hace música clásica porque es fundamental para el desarrollo de la técnica y la educación del instrumento, pero la música de película lo que tiene es que ayuda para el oído. Para los niños es increíble, les decimos vamos a tocar la canción de Piratas del Caribe y se enganchan y eso los motiva también”, dice.

En este sentido, el director agrega que la elección del repertorio es muy importante. "Yo aprendí tocando Bach… no es solo el profesor sino también el contenido que le das al alumno. Es muy importante la calidad del material que se les proporciona", dice.

Por último, consultado sobre los proyectos de la Orquesta, Tavela asegura que están al limite de abrir una lista de espera, por lo que como proyecto inmediato tienen buscar un espacio de ensayo más grande, que les permita tener una mayor capacidad para que los ocho docentes que trabajan en la orquesta puedan hacerlo de manera más cómoda y que los niños y adolescentes que están interesados en formar parte de la orquesta escuela no tengan que pasar por el proceso de una lista de espera.