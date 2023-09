Lionel Messi y Julián Álvarez están nominados a los premios The Best

Los campeones del mundo Julián Álvarez y Lionel Messi fueron nominados por la FIFA a los premios The Best, por la distinción de mejor jugador del año. Además, hay otro argentino presente en las nominaciones, por el premio The Best a la Afición, el cual se le otorga a los hinchas. El jurado que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y simpatizantes de todo el mundo.

La organización ya puso en marcha de manera oficial la votación este 14 de septiembre, la cual cerrará el próximo 6 de octubre a la 12 pm (horario Europa Central). Allí tienen lugar los jugadores y jugadoras, arqueros y arqueras, entrenadores masculinos y femeninos, y aficionados más destacados del 2023, entre los cuales se deberá elegir. VOTA ACÁ

El período de clasificación para los premios femeninos -mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera- es desde el 1 de agosto del 2022 al 20 de agosto del 2023, la fecha de la final de la Copa Mundial femenina de la FIFA.

Para los premios masculinos (Mejor Jugador, Mejor Entrenador y Mejor Portero), se tiene en cuenta para la clasificación el período entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

La votación por el premio Puskás de la FIFA, que presentará a los goleadores del mejor tanto entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto del 2023, tendrá lugar a partir del 21 de septiembre. Cabe destacar que la denominación de este premio se debe al ex jugador Ferenc Puskás, quien fue el máximo goleador del siglo XX, con 512 tantos en 518 partidos.

En su página oficial, la FIFA, destacó los logros de todos los nominados. En cuanto a los jugadores argentinos, la organización compartió lo siguiente sobre Álvarez:

"Álvarez fue una de las luces brillantes del Manchester City, que ganó el triplete de la Premier League, la Copa FA y la Liga de Campeones de la UEFA en 2022/23. El dinámico delantero argentino contribuyó regularmente con goles vitales para el equipo de Pep Guardiola, además de liderar desde el frente con su implacable ética de trabajo."

Y a la hora de "justificar" la nominación de Messi, la FIFA comentó: "El ganador del premio al The Best de la FIFA 2022 ahora emociona habitualmente a los fanáticos en los Estados Unidos después de mudarse al Inter Miami de la MLS procedente del PSG. A sus 36 años, Messi conserva la capacidad de dejar sin aliento con su deslumbrante juego de pies, su ingenio y su impecable golpe de balón. En su última temporada con el PSG, dio 16 asistencias en la Ligue 1 (la mayor cantidad en la división) y marcó 16 goles en la máxima categoría."

Además destacó, "Messi anotó su gol número 100 con Argentina en la victoria por 7-0 contra Curazao en marzo de 2023. Es apenas el tercer jugador en registrar un centenar de goles en el fútbol internacional masculino, junto con Ali Daei de Irán y Cristiano Ronaldo de Portugal."

Todos los nominados a los premios The Best 2023

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozović (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); İlkay Gündogan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodri Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inglaterra); Jenni Hermoso (España); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Australia); Mapi León (España); Hinata Miyazawa (Japón); Salma Paralluelo (España); Keira Walsh (Inglaterra).

Nominadas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).

Nominadas al Premio The Best a la Arquera de la FIFA de Fútbol Femenino

Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zećira Mušović (Suecia); Sandra Paños (España).

Nominados al Premio The Best al Arquero de la FIFA de Fútbol Masculino

Yassine Bounou (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).

Historias de los hinchas nominados

Tomás Iñiguez, un argentino fanático de Colón de Santa Fe, fue nominado por la FIFA para competir al premio The Best como "mejor afición", luego de que se viralizara su imagen dándole la mamadera a su hijo en un partido contra Barracas Central. "La conmovedora escena reflejó la voluntad del aficionado de despertar en su hijo la pasión por el club desde pequeño", destacó la FIFA.

Fran Hurndall, la mujer inglesa que actualmente reside en Australia, empezó a jugar al fútbol a los siete años y llegó a jugar en la Academia del Arsenal en el Reino Unido. Fran buscó servir de inspiración a mujeres y niñas del mundo del deporte, para que se atrevan a soñar y desarrollen su potencial a todos los niveles, dentro y fuera del campo. Pateando una pelota de fútbol un promedio de 32 kilómetros al día durante 32 días desde Gold Coast a Sídney, Hurndall completó una aventura de 1000 km que recaudó fondos para la organización benéfica Women Sport Australia.

Miguel Ángel, era un hincha del club Millonarios de Colombia, quien cumplió su última voluntad antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad desconocida. En la víspera de su fallecimiento, y en la previa del partido contra Alianza Petrolera, conoció a los integrantes del equipo de la primera.