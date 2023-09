Kicillof confirmó la construcción de nuevos hospitales para Mar del Plata, Villa Gesell y Necochea

El gobernador Axel Kicillof ratificó este viernes la construcción del nuevo hospital de alta complejidad para Mar del Plata que lanzó Fernanda Raverta como una de las principales promesas de campaña y al mismo tiempo anunció la construcción de nuevos hospitales para Villa Gesell y Necochea, con la intención de consolidar en un segundo mandato un programa estratégico de inversión y ampliación regional del sistema de salud en la Costa Atlántica.

“Algunos dirán que esto es un anuncio y nada más, pero yo digo con total tranquilidad y certeza que esto se va a hacer porque no es el primer hospital de gran dimensión y complejidad que inauguraríamos en la Provincia. En esta gestión, algunos de ellos por la indolencia de la gestión de María Eugenia Vidal, abrimos 6 nuevos hospitales en la Provincia de Buenos Aires: 2 en La Matanza, uno en Cañuelas, uno en Echeverría, uno en Pilar y prontito uno en Escobar. No sé hace cuánto no se hacían grandes hospitales en este volumen”, dijo el mandatario bonaerense, y aspirante a la reelección por Unión por la Patria.

En el acto de campaña que compartió por la tarde en Mar del Plata junto a Raverta y el ministro de Salud Nicolás Kreplak, Kicillof advirtió que todos estos proyectos se podrían caer si en octubre se imponen las propuestas electorales de Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza: “Si cualquiera de las dos opciones resulta triunfadora, estas inversiones no van a existir más. No se van a terminar los Centros de Salud, no se va a terminar de instalar el equipamiento que traemos, y no lo digo como una amenaza porque tengo la bola de cristal sino porque lo vivimos hace cuatro años con Macri y Vidal. Algunos van a decir que es una chicana, pero puedo decirlo porque lo vimos”.

En un claro respaldo a la candidata de Encuentro Marplatense, el gobernador pidió votar “a una intendenta que se preocupe por la salud de su gente y que tenga la convicción y obstinación de llevar adelante estos proyectos”. “Si estas cosas no se plantean y se preparan, parecen imposibles pero si se enfrenta la problemática y se decide avanzar, con esa seriedad que tanto la caracteriza a Fer, se pueden encontrar soluciones”, afirmó, y apuntó: "Necesitamos equipamiento, construcción, ladrillo y ampliaciones, y no dinamita ni motosierra ni ajuste. Necesitamos inversión pública".

El postulante a la reelección también fue crítico con el servicio de atención primaria que actualmente brinda la municipalidad en General Pueyrredon. “Hay un problema adicional que adolece la infraestructura sanitaria y la capacidad de atención que tenemos, y es que necesitamos un municipio que realmente le preocupe la salud de los y las marplatenses, que haga las inversiones necesarias para que no todo descargue sobre un hospital. Y no me quito responsabilidad porque hicimos muchísima inversión pero hay un momento donde no alcanza y hay que abordar la cuestión en su conjunto”, justificó.

Kicillof recordó al respecto que la Provincia destinó más de 1800 millones de pesos en reparaciones para el sistema de salud de la ciudad y citó la reciente entrega de 5 ambulancias nuevas, cada una valuada en 55 millones de pesos aproximadamente. “En esta gestión no faltó inversión pero la región cambió enormemente en los últimos 62 años. Habría que ser muy obtuso, muy ignorante o muy mal intencionado como para pensar que la infraestructura que se pensó hace 62 años iba a dar respuesta a la problemática del presente, sobre todo si esa infraestructura careció de inversiones y mantenimiento durante largos períodos de tiempo”, indicó.

Con los nuevos hospitales que se prevén construir en el marco del denominado “Polo Sanitario Regional de la Costa Atlántica”, Kicillof explicó que busca promover en un segundo mandato “un programa estratégico de inversión y de ampliación del sistema de salud” en toda la Zona Sanitaria VIII para que “cada una de las localidades pueda dar respuestas en el primer nivel de atención y que no haya un único hospital para una región grande y numerosa”.

“Creo que con el pedido que nos hizo Raverta y la propuesta que elaboró el ministerio de Salud, hemos dado en la tecla porque acá no hace falta mejorar la infraestructura del Hospital Interzonal sino que hay que construir un nuevo hospital que lo complemente, además hacer centros de Salud, y hacer un nuevo hospital para Villa Gesell y Necochea y reforzar a Miramar. De esta forma se va a dar una respuesta integral”, aseguró.