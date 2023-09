El Municipio confirmó la eliminación de la delegación cultural: “El error se cometió y no tiene solución”

No hay vuelta atrás. Más allá de las especulaciones sobre una posible solución al error cometido por los ahora exfuncionarios de Cultura, que confundieron la fecha de participación de la delegación cultural marplatense en los Juegos Bonaerenses, el gobierno confirmó este martes la eliminación de la representación local. “El error se cometió y no tiene solución”, admitió Bernardo Martín como conclusión de las gestiones ante la Provincia.

El presidente del Emtur, que ahora tendrá bajo su cartera el área de Cultura, expuso ante la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante en el marco de un expediente donde la oposición pide precisiones sobre el conflicto, donde además defendió la decisión del intendente Guillermo Montenegro de incorporar Cultura dentro del organigrama del ente descentralizado.

Ante la comisión presidida por Mariana Cuesta (Unión por la Patria), Martín catalogó a lo sucedido como un “lamentable hecho”, donde “a partir de ese error, el intendente tomó la decisión de eliminar toda a la cúpula política de lo que era la Secretaría de Cultura”. La referencia es a las renuncias forzadas del extitular Carlos Balmaceda, el director general Christian Rabe, el director coordinador Damián Arregui y el director general de bibliotecas, Julio Neveleff.

Sobre las expectativas depositadas en una posible enmienda al error, el presidente del Emtur informó que fue imposible encontrar una solución reglamentaria con los organizadores de la competencia, a cargo de la Provincia de Buenos Aires. “Se hicieron las gestiones para ver alguna alternativa de solución al problema. Ya había sucedido la instancia de calificación regional, por lo que cualquier cosa que se hiciera sería cambiar las reglas de los Juegos”, reconoció. Por ello, “no se encontró otra salida más que la eliminación de los participantes de la competencia”.

Vito Amalfitano cuestionó la decisión de fusionar Cultura con Emtur.. Foto: Unión por la Patria.

En su relato, el funcionario detalló que el gobierno municipal acercó dos variantes, como la participación de la delegación marplatense en la instancia regional de otra zona de la Provincia donde aún no se hubiera realizado la competencia, como el caso de zona norte, con epicentro en Zárate, o la clasificación directa a la instancia final a realizarse en Mar del Plata. “Que compitan por otra región vulneraría los derechos de los chicos de otra zona y también vulneraría que clasifiquen directamente a la instancia final. Agotamos todas las instancias para tratar de buscarle una alternativa, pero no hay ninguna alternativa dentro del reglamento. Desde la Provincia nos dicen que no existe otra alternativa”, afirmó.

Como compensación, Martín relató que impulsarán alguna instancia para “que los chicos muestren todo lo que hacen”, lo que quedará supeditado a la voluntad de los competidores perjudicados. “Nuestra intención es que los chicos puedan lucirse y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Es fabuloso lo que hacen”, enfatizó el hombre del Emtur, quien el lunes asistió a un función en el Teatro Colón en la cual participaron artistas que quedaron fuera de los Juegos Bonaerenses.

“Es una decisión clara de reducir cuatro cargos”

Por otro lado, el militante de la Coalición Cívica defendió la decisión tomada por Montenegro de incorporar el área de Cultura dentro del esquema del Emtur, una decisión que, reveló, estaba pensada para un potencial segundo mandato del actual intendente, pero que se adelantó por el conflicto desatado en torno a los Juegos Bonaerenses.

Sobre los beneficios del nuevo organigrama, destacó dos aspectos que vienen siendo ponderados por voceros del Ejecutivo: “es oportuna la reducción de la planta política y podemos brindar respuestas más rápidas para los tiempos que corren”, detalló, donde especificó que un ente tiene mayor dinamismo para las contrataciones que una secretaría. “No se toca una sola persona ni un solo peso del presupuesto de Cultura”, agregó.

Consultado por la oposición por la declaración conjunta de exsecretarios de Cultura que se manifestaron en contra de la decisión, matizó que “no son todos (los exsecretarios), son algunos, son varios. Es su punto de vista. El hoy nos desafía de un modo distinto, Argentina no vive tiempos normales, al contario, es una situación absolutamente convulsionada. Por eso las soluciones tiene que ser muchas veces distintas. Esta solución ya estaba pensada para un segundo mandato, pero estos hechos precipitaron la decisión”.

El decreto emitido la semana pasada por el gobierno donde se fusiona Cultura dentro del Emtur aún debe ser convalidado por el Concejo Deliberante para tener vigencia, aunque el expediente aún no fue formalmente presentado por Montenegro ante el Legislativo local. Al respecto, Martín precisió que “se está en proceso de presentarlo”, donde se están resolviendo cuestiones administrativas.

El error le costó el cargo al exsecretario de Cultura, Carlos Balmaceda, y a toda la planta política del área. Foto: 0223.

Por otro lado, el funcionario evitó dar precisiones sobre los cambios que impulsará en el área cultural: “quiero ser prudente. Hay que terminar de dar todo el recorrido de escucha, son muchas dependencias y lugares”, explicó, donde por caso este martes tendrá una reunión con la Asociación de Amigos de los Museos.

Igualmente, dio una pista sobre el perfil que le busca dar, donde ponderó el “diálogo” con los actores de la cultura y los empleados de planta. “Estamos trabajando con el personal. Ellos mismos nos van marcando (el camino). Se continúa con toda la programación, no se ha suspendido nada, está todo en marcha, todas las actividades de Cultura están en funcionamiento. Estamos trabajando en el rediseño de algunas cosas”, finalizó.