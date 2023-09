Crece la incertidumbre por Emma y Maxi: habrá una concentración este domingo en Mar del Plata

Familiares de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik, los dos marplatenses que desaparecieron en Málaga cuando fueron a practicar pádel surf, que viajaron esta semana a España para unirse a la búsqueda de paradero, insisten para que no cese la búsqueda de ambos jóvenes por todos los medios posibles.

A seis días, lamentablemente no son muchas las novedades, más allá del hallazgo de la tabla de stand up paddle con la que habían salido en la mañana del domingo 27 de agosto. La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda de los marplatenses por la vía marítima y aérea pero, ante la falta de avances, ya empieza a descartar algunas líneas de investigación: por ejemplo, ya no evalúan la posibilidad de que Emma y Maxi hayan tocado tierra en Fuengirola, ciudad que se encuentra 30 kilómetros al sur de la playa de Huelin, el lugar donde fueron vistos por última vez.

Ante este marco, familiares y amigos están organizando un encuentro y convocan a los marplatenses a reunirse este domingo a las 17 en el Monumento a San Martin de Luro y San Martín. Con la concentración, se pretende reforzar el pedido para que no cese la búsqueda de los chicos y mostrar que la ciudad está acompañando a sus familias en este momento de tanta incertidumbre.

A la misma hora, también habrá una acción en el merendero Casa José de la ciudad de Málaga. "Invitamos a todo aquel que quiera solidarizarse con nosotros y estamos abiertos a recibir un abrazo, una palabra de fe, una contención. Han pasado muchos días y necesitamos renovar las energías y las fuerzas", expresó un familiar de los desaparecidos.

Una colecta por Emma y Maxi

Familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria para costear los gastos del viaje a España. Quienes puedan colaborar pueden aportar dinero por transferencia con los siguientes datos.

Alias: emmaymaxi

CBU: 0140102403402559234764

CUIL: 20351409925