Dos meses sin los marplatenses Emma y Maxi: "Es un momento bastante duro y difícil"

Se cumplen este viernes dos meses de la desaparición Emmanuel Soria y Maxi Ludvik, los marplatenses de 34 y 29 años que fueron vistos por última vez ingresando al mar a bordo de una tabla pádel surf en Málaga el 27 de agosto. A pesar de que sus familias no bajan los brazos, todavía no se acusan novedades ni posibles indicios sobre el paradero de los jóvenes y sostener la búsqueda, con el correr del tiempo y el desgaste de recursos, se hace cada vez más difícil.

El 18 de septiembre, el Gobierno español decidió comunicar el cese de las tareas de rastrillaje. Desde entonces, familiares agotaron agotaron todos los medios posibles para no dejar de buscar y dos hermanos de Soria llegaron a viajar a Marruecos, en África, sin noticias satisfactorias. Por esta fecha, no se descarta realizar un vuelo más a Argelia. "Es una idea pero todavía no se concretó. El problema es la Visa que te piden", cuenta "Nacho" Soria, uno de los hermanos de Emmanuel.

"Nacho" fue uno de los que viajó a Marruecos junto a "Pancho", otro de los hermanos. "Pancho y Santi, que es mi otro hermano que vive allá, son los únicos dos que quedan buscando. El resto de la familia se tuvo que volver. Pancho sigue a la espera pero en un tiempito seguramente vuelva", explica el joven a 0223, y confiesa: "Algunos volvieron a sus trabajos, otros no. Estamos con psicólogos, con psiquiatras, tratando de estar en familia. Por ahora no ha aparecido nada relevante y es bastante duro eso".

A fines de septiembre, el cineasta, médico y piloto argentino Enrique Piñeyro también ofreció su ayuda para continuar por aire y tierra con la búsqueda de Emma y Maxi pero el Gobierno español puso trabas y las familias aún pelean por la habilitación. El filantrópo argentino dispone de un avión Boing 787 y no es la primera vez que se enmbarca en este tipo de misiones: el año pasado trasladó a refugiados de la guerra de Ucrania a Canadá y la Argentina a través de su ONG Solidaire. "Con Piñeiro también seguimos llenando certificados, pero no lo habilitan", lamenta "Nacho".

Mar del Plata concentró varias veces en el monumento a San Martín para apoyar a las familias de Emma y Maxi. Foto: archivo 0223.

En el marco de la entrevista, el hermano de Emma también aprovecha para enviar un fuerte mensaje de agradecimiento por el constante apoyo que dio la comunidad a la causa a través de las redes, e incluso con movilizaciones en Málaga y Mar del Plata. "Creo que por la situación que vivimos no pudimos tomarnos el tiempo para agradecer pero hoy que puedo estar un poco más consciente tengo que reconocer que todo lo que se ha hecho es realmente increíble", remarca, y agrega: "Desde ya que estamos muy agradecidos con toda la gente de acá y de España que ha participado. Mucha gente nos ayudó un montón".

Una de las convocatorias para pedir por Emma y Maxi. Foto: archivo 0223.

"Nacho" revela que todavía hoy la familia recibe gestos que la sorprenden y emocionan, mientras se mantiene firme y a la espera de alguna novedad de Emmanuel Soria y Maxi Ludvik. "Justo en estos días nos contactó alguien que conocía a Emma porque iba con él de chico e hizo una canción. Eso nos conmovió mucho y es un afecto lindo para este momento tan difícil. Las muestras de apoyo son constantes y las agradecemos", reitera.

La búsqueda que realizó el Gobierno español se extendió durante 20 días, en una superficie de más de 9 mil kilómetros cuadrados. En ese lapso, sólo encontraron, a 15 millas al sureste de Málaga, la tabla de pádel surf que pertenecía a los jóvenes y una bombilla de mate. Ante las críticas por haber interrumpido las tareas de rastrillaje, las autoridas se defendieron, aseguraron que se cumplió con el protocolo y señalaron, incluso, que se buscó "muy por encima de la esperanza de vida razonable".

Si bien no hay forma de demostrar alguna hipótesis ante la ausencia de rastros, una de las hipótesis que se barajó en España sostenía que los marplatenses desaparecidos quisieron llegar a la costa a nado. Esto lo planteó el jefe del Centro Nacional de Coordinación, Manuel Barroso, en una entrevista con el diario Sur de Málaga: “No podemos determinar qué pudo pasar, sólo que había viento de tierra que los alejó de la playa y que lo más probable es que intentaran nadar hacia tierra firme. Ojalá nos equivoquemos”.