Messi fantaseó con volver a Newell's o dedicarse a enseñar: "No pensé en el retiro ni quiero pensarlo"

Lionel Messi contó detalles de cómo es su día a día en Miami, qué piensa respecto de su futuro como deportista y confesó cuál es el sueño que comparte con Ángel Di Maria. Por el momento, el astro rosarino no se preocupa por llegar a jugar el próximo Mundial "porque falta mucho".

"No pensé en el retiro ni quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante al dejar Europa y no quiero seguir pensando en el próximo paso", dijo Messi en diálogo con Migue Granados desde el living de la mansión que compró recientemente en Miami.

Respecto a las posibilidades de seguir vinculado al deporte luego de su retiro como futbolista, Messi remarcó: "Me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, me gustaría ser director deportivo, pero no sé para dónde voy a arrancar".

Los próximos pasos en la carrera de Messi

Por el momento, Messi no se preocupa por llegar a jugar el próximo Mundial "porque falta mucho". En cambio, sí tiene en mente participar de la Copa América y uno de sus objetivos es "llegar bien" a esa competencia. "Iré viendo día a día cómo me encuentro, faltan tres años todavía", completó.

Consultado por "el sueño rosarino" de que Ángel Di Maria juegue en Rosario Central y Lionel Messi en Newells, el capitán de Inter Miami confirmó que "siempre" tuvo la idea de disfrutar del futbol argentino, más después de haber sido campeón del mundo.

Puntualmente, comentó que en sus pensamientos está "la idea de jugar en Newells", club al que le tiene un gran aprecio porque iba a esa cancha cuándo era chiquito.