Este lunes los comercios de Mar del Plata estarán cerrados: los motivos

Los trabajadores mercantiles de la Argentina celebran cada 26 de septiembre su día pero tras un acuerdo realizado con las cámaras empresariales, en Mar del Plata la jornada no laborable se trasladó a este lunes 25.

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercios Zona Atlántica, reivindicó la importancia de la Ley 11.729, que fue sancionada un 26 de septiembre de 1933. "Esta ley trajo tres grandes conquistas: la indemnización por despido, la protección de la maternidad y los días que tienen las trabajadoras por el nacimiento de su hijo y el accidente de trabajo y enfermedad inculpable. Todas no existían como tales, por lo que el 26 de septiembre para a ser un día muy importante, porque es la base de toda la legislación laboral de la Argentina", puntualizó el dirigente mercantil en diálogo con 0223.

Guillermo Bianchi, secretario general del gremio de los mercantiles en Mar del Plata. Foto: 0223.

Bianchi recordó el impulso del socialismo a la ley en el Congreso, que luego fue "arrebatada" por la dictadura militar. "Recién en 2011 un secretario general de empleados de comercio de Morón, logra siendo diputado nacional, llevar a la cámara y retomar y poder recomponer a los mercantiles nuestro día", evocó. En ese punto, el titular de Comercio valoró que en esos años "fue Mar del Plata una de las pioneras" en promover el cierre de los comercios y que se acordó con el sector empresarial mover el día de celebración al lunes por ser una jornada de pocas ventas.

"Hemos tenido una muy fuerte aceptación por parte del empresariado para cerrar las puertas, y también llamamos a la ciudadanía, a los compradores, a los consumidores, que adelanten un día sus compras, acompañando a aquellos que atienden durante todo el año, no solo a malplatenses, sino a turistas, que son los empleados de comercio", dijo el referente gremial, y agregó: "Estas semanas de promoción de nuestro día, el 26 de septiembre, el día del trabajador Mercantil, en un contexto muy particular de la Argentina, celebramos nuestro día, intentando plasmar claramente cuál es nuestra posición frente al futuro en la defensa irrestricta, no sobre la fuente de trabajo, sino de los derechos de los trabajadores" .

Qué sucede si el comercio decide abrir

De acuerdo a lo establecido en la mencionada normativa, los comercios permanecerán cerrados o, en caso que los propietarios de los locales deseen abrir sus puertas al público deberán abonar la jornada laboral al 100% del valor que se establece para una jornada ordinaria de trabajo.

Así fue la campaña que promovió este año el sindicato en las calles por el Día del Empleado de Comercio.

Los trabajadores podrán elegir entre tomarse el día o acudir a sus puestos de trabajo, aunque de concurrir el empleador deberá pagarles el doble. En materia de remuneración las empresas deben dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y las normas vigentes, de manera que no pueden otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

En el caso de establecimientos que decidan operar y que convoquen a sus trabajadores, los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante el lunes, con todos los efectos y alcances de la ley 26.541, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales. En tanto, si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará.