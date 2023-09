Un guitarrista marplatense llegó a Got Talent engañado por su nieto y emocionó hasta las lágrimas al jurado

Samuel Johnson Morales y su nieto Alexis Gabriel emocionaron a todos en Got Talent.

Un memorable momento se vivió este lunes por la noche cuando Samuel Jonhson Morales, un maestro marplatense de la guitarra, llegó al escenario de "Got Talent Argentina" de la mano de su nieto Alexis Gabriel, quien lo llevó "engañado" al casting del programa con un solo objetivo: "Quiero que vean lo que este señor toca la guitarra. Ese es mi sueño".

La profunda y cariñosa conexión entre nieto y abuelo, y el talento y el carisma del guitarrista emocionaron hasta las lágrimas al jurado compuesto por Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul, quienes le hicieron elogiosas devoluciones y dieron su aprobación para que continúe demostrando sus dotes musicales en la próxima etapa de la competición de Telefé.

Al momento de presentarse, Samuel, vecino del barrio Faro Norte de la ciudad, confesó: "Estoy acá producto de un engaño", y luego hizo un breve relato acerca de cómo terminó frente al jurado del certamen, que despertó la risa de todos: "Cuando me sacó de casa, vi que me llevó a un lugar que yo conozco, donde toqué muchas veces. Pero vi mucha gente. Para hacerla cortita, cuando me di cuenta cuando tenía colgado en el cuello el número 2600".

Abuelo y nieto tocaron la guitarra juntos y demostraron también una gran conexión sobre el escenario: "Estoy tan agradecido a la vida por tener a mi abuelo vivo", expresó Alexis, visiblemente emocionado.

Luego de la actuación de la dupla marplatense -que fue ovacionada por el público- Flor Peña fue la primera en dar su devolución y no pudo contener las lágrimas: "Qué divino, estuvo todo hermoso. Qué lindo que hayas venido Samuel y qué lindo que mucha gente haya podido verte. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto, hasta el último aliento".

Florencia Peña se mostró conmovida por la conexión entre abuelo y nieto.

A su turno, Abel Pintos le agradeció a Samuel por "los matices y los silencios y los rincones de esta obra que es maravillosa, que usted respeto perfectamente". "Usted es, fue y va a ser por siempre un excelente músico porque ama la música y nos hace entender todo lo que la música significa, más allá de las habilidades, además de ser un guitarrista espectacular. Se lo agradezco muchísimo", le dijo al marplatense, que le pidió que tocaran algún día juntos.

La Joaqui no pudo contener las lágrimas al recordar a su propia abuela, que también toca la guitarra.

Por su parte, La Joaqui se largó a llorar con mucha angustia y tristeza, y reveló por qué ver a sus coterráneos Alexis y Samuel tocando juntos la guitarra la emocionó profundamente: "Mi abuela siempre tocaba la guitarra para mí, y el tiempo no me alcanzó para compartir algo así con ella. De hecho, ella nunca me vio cantar".

"Me parece muy importante que hayas podido guardarte este recuerdo para siempre. Me conmociona mucho", cerró la jurado marplatense, dirigiéndose a Alexis, sin que ninguno de los dos pudiesen contener la emoción y las lágrimas.