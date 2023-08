Un payador marplatense deslumbró al jurado de Got Talent Argentina y pasó de ronda

Braian Simaldoni, un joven payador marplatense de 20 años, enamoró al jurado y conquistó al público de Got Talent Argentina con una desfachatada actuación que incluyó parte de "Dos besitos", uno de los más grandes éxitos RKT de La Joaqui, otro talento ya consagrado de la ciudad.

En la emisión de este martes el programa de Telefé, el músico contó que comenzó cantando a los 6 años en el jardín de infantes y que a los 8 se anotó en un "taller de payadores". Además, aclaró que, aunque nació en Mar del Plata, vive ahora en la ciudad bonaerense de Dolores, con sus abuelos. Fue justamente su abuela quien lo acompañó en su presentación y esperó que terminara al costado del escenario, junto a la conductora del ciclo, Lizy Tagliani.

El artista marplatense se emocionó cuando finalizó su actuación. Foto cortesía Telefé.

Tras subir al escenario, le pidió una palabra a cada integrante del jurado para comenzar su "performance": Flor Peña dijo "alegría" y Emir Abdul otorgó "susodicha". Al superar ese primer desafío con creces, La Joaqui eligió "frutilla" y Braian incluyó en su fraseo "dos besitos porque tres... mucha plata", en el mejor tono gauchesco, lo que provocó una larga carcajada de Abel Pintos, que lo llenó de elogios.

Por último, el compositor de "La llave" seleccionó la palabra "mentalismo" para que el marplatense la introdujera en una última payada, con la que concluyó su celebrada actuación ante el jurado. Ninguno de sus integrantes marcó de rojo las equis y los cuatro aprobaron su talento y lo pusieron en la siguiente instancia de la competencia.

Cuando las risas finalizaron y se taparon por los aplausos del público, el participante marplatense de Got Talent Argentina se emocionó hasta las lágrimas por haber llegado a actuar en el show, ante los renombrados jurados y los calurosos espectadores. “Es un cargo de emociones. Está acá mi abuela y creo que la pandemia nos afectó a todos. Perdí a un abuelo que era un re compañero y encontrar esta satisfacción ahora creo que valió la pena, porque las puertas se vuelven a abrir después de tanto”, analizó el músico.

“No vine con la ilusión de ganar, pasar a la final, el botón dorado ni esto o lo otro. Vine a improvisar y a reírme con ustedes”, continuó Braian. “Nos iluminaste desde que entraste y la rompiste. Creo que la gente en su casa se enamoró de vos”, sostuvo Emir en su devolución.

“Tenés una pinta de sabandija. Con esa cara de atorrante debe haber hecho sufrir a un par allá en Dolores”, sostuvo La Joaqui sobre su coterráneo. "Me encantó lo que hiciste. Me encanta la payada en particular, me encanta que traigan cosas nuestras", agregó la jurado marplatense y le pidió que para su próxima actuación lleve sus propias letras de recitado.

La Joaqui llenó de elogios a Braian, que como ella, es oriundo de Mar del Plata. Foto cortesía Telefé.

“Fue emocionante tu presentación, es lindo que vengas a traer esto y que lo hagas con tanto amor. Eso lo llevás enla sangre, lo llevás en tu corazon y en tu mirada”, le dijo Abel al participante, luego de subir al escenario a contener a Braian en un abrazo.

Flor Peña cerró las devoluciones antes de que todos votaran a favor de que Brian pase a la próxima instancia, y se mostró de acuerdo con Joaqui: “Sos un atorrante divino. Fue un momento hermoso el que vivimos con vos, te felicito".