El escandaloso cruce entre Coti Romero y Charlotte Caniggia en el Bailando: "Es una villera"

Luego de regresar de sus vacaciones, Charlotte Caniggia hizo referencia a las declaraciones de Coti Romero, la participante del certamen, que había mostrado su desacuerdo con que Charlotte se vaya de viaje durante las grabaciones del Bailando 2023.

"¡La falsa! ¡Hola!, saludó la hija de Mariana Nannis y Caludio Paul Caniggia a Coti Romero, que además de participar en la pista de baile conduce el streaming del Bailando. "Sos una falsa y una irrespetuosa y rompe parejas".

Con relación al streaming, se dirigió a los que estaban en la cabina junto a Coti y lanzó: "Me invitaron el miércoles pero no quiero estar sentada con esos falsos ahí arriba. Son unos falsos, que la chup...".

"Sos una falsa e irrespetuosa... sos mala gente, no sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver", declaró. Además, se volvió a referir a los dichos de Coti con respecto a sus vacaciones. La exparticipante de Gran Hermano 2022 había dicho que "no da que se tome vacaciones", entre lágrimas.

"No la soporto, no la puedo ni ver. Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lágrima. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol… esta".

Luego, al momento de votar, Charlotte lanzó: "Voy a votar a la falsa pelotu...", con certeza. "No me aguanto su cara de orto, mi voto es para la boba esta, es una falsa", concluyó. Sin embargo, Charlotte se retiró antes de definirse la sentencia y quedó automáticamente eliminada del certamen. "Lamentablemente, Charlotte se fue y no volvió", anunció Tinelli.

"Lamento este momento, pido disculpas, este año la pasé increíble, estoy super agradecida con ustedes. Gracias por darme esta oportunidad", escribió Charlotte a la producción.