Lourdes Sánchez se emocionó en la pista del Bailando tras pasar a semifinales: "Me cambiaste la vida"

Lourdes Sánchez se emocionó al escuchar la devolución del jurado en la pista del Bailando y al hablar de su trayectoria. Además, agradeció a Marcelo Tinelli y a los que le dieron la posibilidad de ser parte del certamen.

Durante el programa del miércoles por la noche, 8 parejas se enfrentaron para definir quiénes continuarían a la semifinal de Bailando 2023. En ese marco, Lourdes Sánchez se presentó junto a su bailarín, Nico Villalba, y se emocionó al momento de la devolución.

"Hace cuántos años que estoy acá en la pista e igual me pongo nerviosa, esta instancia es fatal". A lo que Marcelo Tinelli comentó: "A mí lo que me gusta de vos es que, hace muchos años que has hecho el Bailando, y más que ponerte nerviosa, lo haces con unas ganas cada vez mayores ".

"Es que, Marcelo, fue en el 2008 que yo armé mi valija en Corrientes y le dije a mi mamá ´yo no vuelvo, quiero trabajar de lo que amo´. Y esa posibilidad me la diste vos, al igual que a muchos bailarines de acá, que hoy somos todos figura. Ahí hay bailarines de la ostia que hoy tienen nombre y apellido gracias a esta pista. Vos no sé si tomás dimensión", comentó Lourdes con emoción.

Además, afirmó: "A mí me cambiaste la vida, hace muchos años que puedo vivir de lo que amo. La vida me mostró muchas veces ciertas dificultades, y estoy acá. Yo realmente me muero si no bailo, puedo estar desgarrada, lastimada, pero bailar es mi pasión".

Luego de bailar, Aníbal Pachano les dio una devolución emotiva: "Creo que has sido una resiliente de esta pista. En la vida creo que has hecho muchas cosas interesantes, te has esforzado. Vale la pena el esfuerzo y no importó todo lo que pasó porque tenés un hijo maravilloso, un marido que te quiere, una familia maravillosa", comentó.

Además, Marcelo agregó: "Mirá todos los premios que tenés en la vida, el amor en la sonrisa de un hijo". Entonces, Lourdes comentó: "No puedo creer que sigo acá, parada en esta pista, y hoy con mi hijo ahí, 7 años, mirándome bailar, que para él yo soy su campeona. Formé acá una familia hermosa".

"Siempre me quieren poner una mochila, ser ´la mujer de...´, y yo no tengo la culpa de haberme enamorado acá de tu productor. Trabajo mucho, muy duro, hace muchos años, y soy muy feliz haciendo lo que hago, No me creo nada de lo que me dicen, lo malo, dejo que pase, será problema del que lo dice. Soy muy feliz, amo a mi familia, te amo Pablo con todo mi corazón".

Así, Pachano la interrumpió y agregó: "Disfrutalo, la vida es así de cortita, que no te importe nada. Lo más importante es tu familia, tu trabajo". Sin dudarlo, Lourdes Sánchez concluyó la conversación con un agradecimiento al jurado por sus palabras: "Es un honor".