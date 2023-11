Aseguran que Maluma mantuvo un intenso romance con Milett Figueroa, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Después de varias semanas de rumores, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa oficializaron recientemente su relación en el cumple de una de las hijas del conductor del "Bailando 2023". A pocos días de ese blanqueo, transcendió un supuesto y viejo romance entre la artista peruana y el cantante colombiano Maluma.

Ángel de Brito le consultó sobre el tema este lunes en el show en el Milett baila y él es jurado, y ella negó esa versión. Sin embargo, este martes en LAM, por América TV, mostraron un video con el testimonio de “El Zorro“, examigo de la mediática, quien habló del tema en un ciclo de la televisión peruana.

Según reveló ese hombre, la modelo habría traicionado a su amiga, Ruth Kruger, quien mantenía un vínculo sentimental con el intérprete de “Cuatro babys”, convirtiéndose en la tercera en discordia de la relación.

El escándalo data de 2016 y tuvo lugar durante varios meses que Maluma se instaló en la ciudad de Lima por temas de trabajo. De acuerdo a la información que se manejó en el momento, Milett no tuvo problemas en involucrarse con él, y terminó desplazando a quien hasta ese momento fue su amiga.

A pesar de que en su momento Kruger se limitó a declarar que con el cantante solo eran “buenos amigos”, su distanciamiento de Milett y, posteriormente, sus fuertes dichos en contra de la pareja de Tinelli habrían confirmado los rumores.

Incluso, su examiga dio a entender por aquellos días que no sólo fue la tercera en discordia entre ella y Maluma sino que habría hecho lo mismo con otras parejas allegadas, provocando varias rupturas a su alrededor.

Por su parte, Marcelo Tinelli aseguró este miércoles, en diálogo con Mariana Fabbiani, que "le tiene sin cuidado con quién ha salido" su pareja. “No me importa el pasado ni con quién salió antes. Me siento cómodo con ella. La admiro como mujer. Es sensible y mujer muy culta”, dijo.