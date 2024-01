Cámaras pesqueras pidieron en Diputados dar marcha atrás con la reforma al Régimen Federal de Pesca

Representantes de cámaras pesqueras expusieron en el plenario de comisiones que en la Cámara de DIputados debate la Ley Ómnibus, donde pidieron enfáticamente la eliminación del proyecto de reforma del Régimen Federal de Pesca y alertaron que su implementación significará “acabar con la industria pesquera”, además de una “pérdida de soberanía”.

En el reinicio del debate legislativo, Diputados abrió la participación a sectores productivos entre los que estuvieron Eduardo Boiero de la Intercámaras de la Industria Pesquera de la Argentina y Agustín De la Fuente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip). “Las propuestas parten de un grave error o un desconocimiento del sector”, apuntó Boiero en su exposición, donde retomó los señalamientos que desde la industria se vienen realizando desde que se conoció el capítulo sobre pesca dentro de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

El referente de la entidad que agrupa a la mayoría de las cámaras pesqueras del país pidió que “de forma urgente se elimine este capítulo para dar certeza y seguridad jurídica al sector”. En esa línea, manifestó que “no es simplemente una defensa corporativa, hablamos de defender algo que funciona bien”, donde alertó que el proyecto generó que “el sector se encuentre semi paralizado”.

“No existe conflictividad en el sector en relación a la Ley de Pesca, todo lo contrario, vino a resolver conflictos, como los que había entre las jurisdicciones provinciales con litoral marino con la Nación”, agregó sobre los beneficios del actual esquema. En tanto, apuntó contra algunos puntos del proyecto como “permitir licitaciones internacionales, buques de bandera extranjera, descarga en puertos extranjeros y el uso de tripulantes extranjeros", lo que "no solo acabaría con la industria pesquera sino que representa una pérdida de soberanía para el país”.

Eduardo Boiero, de la Intercámaras de la Industria Pesquera de la Argentina, expuso en Diputados. Imagen: captura Youtube.

Por otro lado, también solicitó que no se incrementen al 15% los derechos de exportación. “Esto afectará la economía de las empresas pero fundamentalmente la producción de elaborados y afectará de forma directa a consumidores”, donde, aseguró, se volverá a una etapa de primarización de la economía. “El sector pesquero tiene sus costos muy dolarizados, con lo cual una devaluación como la que hubo no nos impacta igual que a otros sectores productivos. No tenemos una renta que nos permita afrontar ese 15% de derechos de exportación”, concluyó.

“Si se avanza, esto va a ser un gran error”

De manera virtual, Capip también vertió su postura ante Diputados, donde De la Fuente alertó que están en riesgo 45 mil fuentes de trabajo y una industria que representa la octava fuente de exportaciones para el país. “Nos sentimos muy sorprendidos con la modificación y derogación de algunos artículos, que afectan esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien. La Ley Federal de Pesca en 1997 trató todo el conjunto de la sustentabilidad, de los recursos naturales, de poder hacer la industria argentina pesquera valerse y ser muy federal”, sostuvo.

“Toda modificación o derogación que se ha propuesto afecta a un sentido de nuestra economía, de un sentido exportador, de toda esa trazabilidad de los recursos naturales, que nos afectaría muchísimo. Venimos a marcar y agradecer este espacio de reflexión. Si se avanza, esto va a ser un gran error”, afirmó.