Allanaron locales de ropa y zapatillas “truchas”: secuestran mercadería valuada en más de 50 millones de pesos

Un operativo conjunto entre División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, su Gabinete Científico y personal de Arca/Aduana terminó con el decomiso de mercadería “trucha” y sin declarar valuada en más de 50 millones de pesos que se comercializaba en Mar del Plata.

La investigación por infracción a la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones se tramita en el Juzgado Federal N°3 de Santiago Inchausti y derivó en tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos, se constató que dos de los locales allanados funcionaban como puntos de venta de imitaciones de reconocidas marcas deportivas a escala mundial.

En total, se incautaron más de 600 prendas de vestir, más de 700 pares de zapatillas y ojotas, teléfonos celulares, dinero en efectivo -en pesos y dólares-, vehículos y diversas prendas de origen extranjero sin la documentación correspondiente, lo que configura también infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).