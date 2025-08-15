Allanaron un “point” y secuestraron cocaína de alta pureza

Fue en un operativo a cargo de la Policía Federal Argentina. Dos hombres fueron detenidos y deberán declarar en Tribunales.

Una investigación a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma tras una denuncia por la supuesta comercialización de estupefacientes al menudeo terminó con el allanamiento de un “point” de drogas en el barrio Las Heras, donde detuvieron a dos hombres y secuestraron cocaína –-raccionada y en forma de piedra- de alta pureza.

Tras el aval de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos, los efectivos de la Policía Federal Argentina y del Departamento de Investigaciones Federales ingresaron a la vivienda y en su interior detuvieron a los dos sospechosos.

En el procedimiento se secuestró una considerable cantidad de dosis de cocaína fraccionada y lista para su consumo, piedras de cocaína de máxima pureza, para su fraccionamiento, marihuana, dinero en efectivo, una caja registradora, balanzas electrónicas, elementos de corte y estiramiento, equipos de telefonía y tecnología empleada en las actividades ilícitas.

Los imputados, cuyos datos personales no se dieron a conocer, van a prestar declaración en Tribunales.