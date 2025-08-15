Impactante: salió a pasear a sus perros cerca de las vías y murió arrollada por el tren
La víctima se habría arrojado para rescatar a una de sus mascotas, que también murió en el acto cuando la formación los embistió.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer murió este viernes por la mañana tras ser arrollada por un tren cuando paseaba a sus perros en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. De acuerdo a una primera versión, la víctima se había arrojado a las vías para salvar a una de sus mascotas que, no obstante, murió en el acto cuando la formación los embistió a los dos. Ella fue rescatada por Bomberos Zapadores y derivada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria pero no sobrevivió.
Según fuentes policiales, Delia Cáceres, de 59 años, paseaba a sus perros el jueves por la noche cuando, alrededor de las 21.30 en la intersección de Uruguay y Suiza, la impactó un tren de NCA con máquina principal, el interno 6629.
Tras el impacto, perdió el conocimiento y fue derivada al hospital Granaderos a Caballo, donde le diagnosticaron traumatismos varios con pérdida de conocimiento y la trasladaron al Eva Perón de Granadero Baigorria, desde donde se informó su deceso este viernes a las 7.
De acuerdo a lo publicado más temprano por el diario sanlorencino SL24, la mujer había intentado sacar a su perro de las vías del tren cuando la formación los embistió a los dos.
En el lugar, trabajaron Bomberos Zapadores, efectivos policiales y servicios de emergencia. La zona permaneció acordonada y con tránsito reducido mientras se realizaron las tareas de rescate y peritajes para establecer las circunstancias del siniestro.
Leé también
Temas
Lo más
leído