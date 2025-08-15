Impactante: salió a pasear a sus perros cerca de las vías y murió arrollada por el tren

Una mujer murió este viernes por la mañana tras ser arrollada por un tren cuando paseaba a sus perros en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. De acuerdo a una primera versión, la víctima se había arrojado a las vías para salvar a una de sus mascotas que, no obstante, murió en el acto cuando la formación los embistió a los dos. Ella fue rescatada por Bomberos Zapadores y derivada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria pero no sobrevivió.

Según fuentes policiales, Delia Cáceres, de 59 años, paseaba a sus perros el jueves por la noche cuando, alrededor de las 21.30 en la intersección de Uruguay y Suiza, la impactó un tren de NCA con máquina principal, el interno 6629.

Tras el impacto, perdió el conocimiento y fue derivada al hospital Granaderos a Caballo, donde le diagnosticaron traumatismos varios con pérdida de conocimiento y la trasladaron al Eva Perón de Granadero Baigorria, desde donde se informó su deceso este viernes a las 7.

De acuerdo a lo publicado más temprano por el diario sanlorencino SL24, la mujer había intentado sacar a su perro de las vías del tren cuando la formación los embistió a los dos.

En el lugar, trabajaron Bomberos Zapadores, efectivos policiales y servicios de emergencia. La zona permaneció acordonada y con tránsito reducido mientras se realizaron las tareas de rescate y peritajes para establecer las circunstancias del siniestro.