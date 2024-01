Congelaron los precios y se duplicó el público en las primeras funciones de la temporada teatral

Cuando el productor teatral Carlos Rottemberg anunció el congelamiento de precios en cuanto al valor de los tickets, allá por el 13 de diciembre del 2023, llamó la atención del sector empresarial. Propuso otra mirada del negocio, en medio de una inflación que pone contra las cuerdas a productores y consumidores, en cualquier rubro. Los números, aunque se esperan datos oficiales, parecen darle la razón a quien pensó esta idea.

"Era sorprendente como entre el 20 y 28 de diciembre había menos gente en la ciudad y el teatro era lo único que estaba muy por encima del año pasado. Y eso tiene que ver con los contenidos, hay propuestas diferentes, pero sobre todo con haber dado certeza pública de los valores de la taquilla. Termina dando incluso una contraposición a esa menor cantidad de turismo que había llegado para Navidad. Habrá que darse tiempo ahora en enero para confirmar si la tendencia se consolida o no", dice Rottemberg.

Nadie va a regalar su dinero ni su trabajo. Ni su tiempo. Por eso el productor teatral no duda en reconocer como una estrategia de negocios su propuesta. "Hoy, con el resultado, digo que resultó ser un negocio. Porque la suba de espectadores, insisto, no me quiero adelantar porque quiero ser respetuoso de los datos oficiales que se están auditando y que se van a dar a conocer esta semana. Pero sí me animo a decir que va a ser bastante más del doble que el año pasado de gente. O sea, el caudal de consumidores creció tanto que suplió, por lejos, la baja del precio", le respondió a Radio 10 Rottemberg.

En su evaluación del contexto, Rottemberg valoró su experiencia y su conocimiento del sector. "Son 49 años trabajando en la temporada de teatro de Mar del Plata. Empecé con el gobierno de Isabel Perón, antes de la dictadura. Pasé luego por actores prohibidos, obviamente, pero también hiperinflación, corralito, , patacones, lecop... La Gripe A del 2009, la pandemia del Covid. Hasta temporadas donde no podíamos encender las marquesinas por falta de energía eléctrica. Uno a lo largo de casi cinco décadas se va como acostumbrando, llamémoslo así, a este tipo de situaciones".